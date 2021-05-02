10 геніальних винаходів Леонардо да Вінчі, які випередили свій час

Леонардо да Вінчі по праву можна назвати найбільшим винахідником всіх часів і народів. Його геніальні конструкторські навички набагато випередили час, в якому він жив.

На жаль, всі винаходи да Вінчі залишилися в кращому разі на папері, і не були реалізованими через слабкі технологічні можливості. Однак вони стали поштовхом для розвитку світової науки та техніки.

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У 502-ї роковини смерті Леонардо да Вінчі пропонуємо вам дізнатися про 10 винаходів генія, про які стало відомо вже після того, як його не стало.

Підшипник

Дехто вважає, що вперше ідея підшипника з’явилася ще в часи Римської імперії. Однак історики стверджують, що саме в зошитах да Вінчі були перші начерки цієї металевої конструкції, яка практично усуває тертя.



Підшипник / Фото Вікіпедія

Парашут

Зачарований ідеєю літаючої людини, да Вінчі задумав свій парашут як засіб для дрейфу по повітрю. Свою пірамідальну структуру він драпірував тканиною. Да Вінчі писав у своїх нотатках, що такий пристрій дозволив би людині "впасти з будь-якої висоти та залишитися без травм і пошкоджень". Натуралісти XXI століття, які реалізували його задум, визнали, що він працює в точності, як той передбачав.



Парашут / Фото Вікіпедія

Орнітоптер

Да Вінчі надихали птиці. Він спостерігав за ними, малював їх і розмірковував над створенням власних літальних апаратів. Одним з них став орнітоптер – пристрій, який в теорії да Вінчі міг підняти людину в повітря.

На папері орнітоптер більше схожий на птаха. Передбачалося, що його крила почнуть працювати після того, як пілот поверне ручку. Сучасні спроби відтворити орнітоптер показали, що той справді міг літати, якби його підняли у повітря.



Орнітоптер / Фото Вікіпедія

Кулемет

Кулемет да Вінчі або "33-стовбурний орган" не виглядав як сучасний, і він не був здатний швидко випускати кулі. Однак він видавав залпи через короткі проміжки.



Кулемет / Фото Вікіпедія

Водолазний костюм

Водолази да Вінчі могли дихати за допомогою підводного дзвону з повітрям. Вони надягали маски зі скляними отворами, крізь які можна було бачити під водою. В іншому концепті винахідник пустив у дію винні бутлі з повітрям, завдяки яким водолази могли б дихати.



Вололазний костюм / Фото Вікіпедія

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Броньований танк

Броньований танк да Вінчі схожий на черепаху. Він був оснащений системою послідовно встановлених зубчастих коліс. 8 людей, які поміщалися всередині, були захищені зовнішньою оболонкою, тому без жодного поранення могли пішки доставити такого залізного вбивцю прямо в гущу битви. Стріляв танк в усі боки.

Однак схема броньованого танка в нотатках да Вінчі містить один недолік : колеса для руху вперед крутилися в протилежну сторону від задніх коліс. Це означає, що машина не змогла б рухатися. Зважаючи на гострий розум Да Вінчі, історики вважають, що він не міг допуститися такої прикрої помилки. Ймовірно, він зробив це навмисно, щоб цю машину-вбивцю не побудували. Або ж боявся, що схема потрапить до ворогів.



Броньований танк / Фото Вікіпедія

Самохідний візок

Самохідний візок да Вінчі висувається на роль першого автомобіля в історії. Ба більше, оскільки у нього не було водія, його можна розглядати і як перший роботизований транспорт.

Креслення, які зробив да Вінчі, не повною мірою розкривають внутрішній механізм. Тому сучасні інженери припускають, що візок рухався за допомогою пружинного механізму, який використовується в годинниках. Пружини ховалися в корпусі з формою барабана і могли заводитися вручну. І поки пружина розмотується, візок їде вперед. Кермо могло бути запрограмоване за допомогою ряду блоків в ланцюзі передач.



Самохідний візок / Фото Вікіпедія

Міст Леонардо да Вінчі

Для будівництва цього моста не потрібно було жодних цвяхів чи мотузки. За його допомогою можна було швидко перетнути річку, вміло з'єднавши балки разом.

У мене є плани на найпростіші, але стійкі мости, які надзвичайно легко переміщати, і за допомогою яких можна переслідувати ворога і втекти в будь-який час. А також на інші міцні мости, які легко і зручно зруйнувати та встановити,

– писав да Вінчі принцу Людовико Сфорцу в Мілані.



Міст / Фото Вікіпедія

Повітряний гвинт

Повітряний гвинт да Вінчі, мабуть, найбільш видатний проєкт з тих, що були знайдені в його зошитах . Він працював би за принципом сучасного вертольота. Літальна машина да Вінчі виглядала, як величезна вертушка, лопаті якої були зроблені з льону. Теоретично, якщо їх розкрутити досить швидко, вони могли б створити тягу – аеродинамічне явище, яке дозволяє літакам і вертольотам літати. Повітря створило б тиск під кожною з лопатей, тим самим піднявши літаючу машину в небо.



Повітряний гвинт / Фото Вікіпедія

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Робот-лицар

Да Вінчі ретельно вивчав анатомію людського тіла і зрозумів, що м'язи рухають кістками. Тож він вирішив, що такий принцип може лягти в основу машини. На відміну від більшості винаходів да Вінчі, робота-лицаря дійсно побудували, але в основному його використовували для розваг на вечірках щедрого покровителя генія Лодовіко Сфорца.

Оскільки робот да Вінчі не зберігся, ніхто в точності не знає, на що він був здатний. Але судячи з усього, він ходив, сидів і навіть працював щелепами за допомогою системи шківів і шестерень.

У 2002 році експерт-робототехнік Марк Росхейм побудував робочу модель робота XV століття на основі креслень да Вінчі. У результаті Росхейм запозичив деякі ідеї, щоб створити планетарних роботів-розвідників для НАСА.



Робот-лицар / Фото Вікіпедія