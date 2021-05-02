К сожалению, все изобретения да Винчи остались, в лучшем случае, на бумаге и не были реализованными из-за слабых технологических возможностей. Однако, они стали толчком для развития мировой науки и техники.

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К 502-й годовщине смерти Леонардо да Винчи предлагаем вам узнать о 10 изобретений гения, о которых стало известно уже после того, как его не стало.

Подшипник

Некоторые считают, что впервые идея подшипника появилась еще во времена Римской империи. Однако историки утверждают, что именно в тетрадях да Винчи были первые наброски этой металлической конструкции, которая практически устраняет трение.

Подшипник / Фото Википедия

Парашют

Очарованный идеей летающего человека, да Винчи задумал свой парашют как средство для дрейфа по воздуху. Свою пирамидальную структуру он драпировал тканью. Да Винчи писал в своих заметках, что такое устройство позволило бы человеку "упасть с любой высоты и остаться без травм и повреждений". Натуралисты XXI века, реализовавшие его замысел, признали, что он работает в точности, как тот предполагал.



Парашют / Фото Википедия

Орнитоптер

Да Винчи вдохновляли птицы. Он наблюдал за ними, рисовал их и размышлял над созданием собственных летательных аппаратов. Одним из них стал орнитоптер – устройство, которое в теории да Винчи могло поднять человека в воздух.

На бумаге орнитоптер больше похож на птицу. Предполагалось, что его крылья начнут работать после того, как пилот повернет ручку. Современные попытки воссоздать орнитоптер показали, что тот действительно мог летать, если бы его подняли в воздух.



Орнитоптер / Фото Википедия

Пулемет

Пулемет да Винчи или "33-ствольный орган" не выглядел как современный, и он не был способен быстро выпускать пули. Однако, он выдавал залпы через короткие промежутки.



Пулемет / Фото Википедия

Водолазный костюм

Водолазы да Винчи могли дышать с помощью подводного колокола с воздухом. Они надевали маски со стеклянными отверстиями, сквозь которые можно было видеть под водой. В другом концепте изобретатель пустил в действие винные бутыли с воздухом, благодаря которым водолазы могли бы дышать.



Вололазный костюм / Фото Википедия

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Бронерованный танк

Бронированный танк да Винчи похож на черепаху. Он был оснащен системой последовательно установленных зубчатых колес. 8 людей, которые помещались внутри, были защищены внешней оболочкой, поэтому без единого ранения могли пешком доставить такого железного убийцу прямо в гущу битвы. Стрелял танк во все стороны.

Однако, схема бронированного танка в заметках да Винчи содержит один недостаток : колеса для движения вперед крутились в противоположную сторону от задних колес. Это значит, что машина не смогла бы двигаться. Несмотря на острый ум Да Винчи, историки считают, что он не мог допустить такой досадной ошибки. Вероятно, он сделал это намеренно, чтобы эту машину-убийцу не построили. Или же боялся, что схема попадет к врагам.



Бронерованный танк / Фото Википедия

Самоходная тележка

Самоходная тележка да Винчи выдвигается на роль первого автомобиля в истории. Более того, поскольку у него не было водителя, его можно рассматривать и как первый роботизированный транспорт.

Чертежи, которые сделал да Винчи, не в полной мере раскрывают внутренний механизм. Поэтому современные инженеры предполагают, что тележка двигалась с помощью пружинного механизма, который используется в часах. Пружины прятались в корпусе с формой барабана и могли заводиться вручную. И пока пружина разматывается, тележка едет вперед. Руль мог быть запрограммирован с помощью ряда блоков в цепи передач.



Самоходная тележка / Фото Википедия

Мост Леонардо да Винчи

Для строительства этого моста не нужно было никаких гвоздей или веревки. С его помощью можно было быстро пересечь реку, умело соединив балки вместе.

У меня есть планы на самые простые, но устойчивые мосты, которые чрезвычайно легко перемещать, и с помощью которых можно преследовать врага и бежать в любое время. А также на другие прочные мосты, которые легко и удобно разрушить и установить,

– писал да Винчи принцу Людовико Сфорца в Милане.



Мост / Фото Википедия

Воздушный винт

Воздушный винт да Винчи, пожалуй, самый выдающийся проект из тех, что были найдены в его тетрадях . Он работал бы по принципу современного вертолета. Летающая машина да Винчи выглядела как огромная вертушка, лопасти которой были сделаны из льна. Теоретически, если их раскрутить достаточно быстро, они могли бы создать тягу – аэродинамическое явление, которое позволяет самолетам и вертолетам летать. Воздух создал бы давление под каждой из лопастей, тем самым подняв летающую машину в небо.



Воздушный винт / Фото Википедия

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Робот-рыцарь

Да Винчи тщательно изучал анатомию человеческого тела и понял, что мышцы двигают костями. Поэтому он решил, что такой принцип может лечь в основу машины. В отличие от большинства изобретений да Винчи, робота-рыцаря действительно построили, но в основном его использовали для развлечений на вечеринках щедрого покровителя гения Лодовико Сфорца.

Поскольку робот да Винчи не сохранился, никто в точности не знает, на что он был способен. Но, судя по всему, он ходил, сидел и даже работал челюстями с помощью системы шкивов и шестерен.

В 2002 году эксперт-робототехник Марк Росхейм построил рабочую модель робота XV века на основе чертежей да Винчи. В результате Росхейм позаимствовал некоторые идеи, чтобы создать планетарных роботов-разведчиков для НАСА.



Робот-рыцарь / Фото Википедия