9 порад, які допоможуть дешево та смачно поїсти в McDonald's

Хто не любить фастфуд? Хоча це й не дуже корисно, зате як зручно! Багато хто з нас обідає в McDonald's. При цьому навряд чи хоча б половина знає, що швидкий перекус може бути не лише дешевим, а й смачним.

Тож, шанувальники McDonald's, ловіть лайфхаки, як вигідніше тут харчуватися.

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Свіжий бургер

Бургер, що пролежав довше 20 хвилин, підлягає утилізації. Та щоб отримати свіжесенький смаколик, замовте його, наприклад, без цибулі або якогось іншого компонента. Працівник збере його з нуля і подаcть гарячим та свіжим.



Запашний бургер / Фото Unsplash

Гаряча картопля

Хочете картопельку просто з фритюру? Попросіть без солі. Смак, звичайно, на любителя, але порцію картоплі приготують при вас. І скоринка точно буде гарячою та хрусткою.



Картопля фрі з фритюру / Фото Unsplash

Середня порція

Чим відрізняється велика порція картоплі фрі від середньої? Всього 30 грамами.



Порція картоплі фрі / Фото Unsplash

Напої без льоду

Замовляйте напої без льоду. Газована вода в будь-якому випадку буде холодною, а розбавляти об'єм і, головне, смак льодом зовсім ні до чого.



Не беріть напої з льодом / Фото Unsplash

Тільки водичку

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюбленута здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

В McDonald's можна отримати воду безплатно. Для цього варто попросити не в пляшці, а в склянці. Охолоджену чисту воду наллють з автомата.



Замовте просту воду, якщо вас мучить спрага / Фото Unsplash

Неприємність у бургері

Якщо у вашому гамбургері виявився чужорідний предмет (наприклад, шматочок якогось пластику чи волосся), їжу обов'язково замінять. І не важливо, скільки ви з'їли. Однак такі випадки у McDonald's – рідкість, адже тут всі працюють у формі з головним убором.



Фото Unsplash

Уточнюйте порцію

Промовчали та отримали максимум: обов'язково уточнюйте своє замовлення. Окрім цього, всі працівники McDonald's перед розрахунком перечитають його вам вголос. На цьому етапі не соромтесь змінити щось чи уточнити необхідну інформацію щодо кількості порцій, складника тощо.



Уточнюйте своє замовлення перед оплатою / Фото unsplash

Впустили тацю

Якщо раптом упустили тацю перед касою, замовлення замінять на нове. Абсолютно безплатно.



Працівники McDonald's замінять замовлення / Фото Unsplash

Стоп-слово

Після того, як зробили замовлення, говорите "все". І ні слова про соус чи ще щось не почуєте. Та, погодьтесь, інколи ці, здавалось би, зайві питання допомагають зробити страву ще смачнішою.



Замовлення можуть доповнити соусами / Фото unsplash