Что ж, любители McDonalds, ловите лайфхаки, как выгоднее здесь питаться.
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Свежий бургер
Бургер, пролежавший дольше 20 минут, подлежит утилизации. Но чтобы получить свежайшее лакомство, закажите его, например, без лука или какого-то другого компонента. Работник соберет его с нуля и подаcт горячим и свежим.
Душистый бургер /Фото unsplash
Горячая картошка
Хотите картофель прямо из фритюра? Попросите без соли. Вкус, конечно, на любителя, но порцию картофеля приготовят прямо при вас. И корочка точно будет горячей и хрустящей.
Картофель фри из фритюра /Фото unsplash
Средняя порция
Чем отличается большая порция картофеля фри от средней? Всего 30 граммами.
Порция картофеля фри / Фото Unsplash
Напитки без льда
Заказывайте напитки без льда. Ведь газированная вода в любом случае будет холодной, а разбавлять объем и, главное, вкус льдом совсем ни к чему.
Не берите напитки со льдом /Фото unsplash
Только водичку
В McDonalds можно получить воду бесплатно. Только попросите не в бутылке, а в стакане. Охлажденную чистую воду нальют из автомата.
Закажите простую воду, если вас мучает жажда /Фото unsplash
Неприятность в гамбургере
Если в вашем гамбургере оказался инородный предмет (например, кусочек какого-то пластика или волос), еду обязательно заменят. И не важно, сколько вы съели. Однако такие случаи в McDonald's – редкость, ведь здесь все работают в форме и с головным убором.
Гамбургер / Фото unsplash
Уточняйте порцию
Промолчали и получили максимум: обязательно уточняйте свой заказ. Кроме того, все работники McDonald's перед расчетом перечитают его вам вслух. На этом этапе не стесняйтесь изменить что-то или уточнить необходимую информацию по количеству порций, составу и тому подобное.
Уточняйте свой заказ перед оплатой /Фото unsplash
Упустили поднос
Если вдруг упустили поднос перед кассой, заказ заменят на новое. Абсолютно бесплатно.
Работники McDonald's заменят заказ /Фото unsplash
Стоп – слово
После того как сделали заказ, говорите "все". И ни слова о соусе или чем-то еще не услышите. Но, согласитесь, иногда эти, казалось бы, лишние вопросы помогают сделать блюдо еще вкуснее.
Заказы могут дополнить соусами / Фото unsplash