10 порад для виживання в стресових ситуаціях

У сучасному світі нас на кожному кроці може очікувати небезпека. Саме тому ми повинні бути фізично сильними, витривалими, а також кмітливими та хитрими. Усе це допоможе нам знайти вихід навіть у найбільш непередбачуваних ситуаціях.

Джерело: 24 канал

Уважно прочитайте та запам'ятайте ці поради, адже рано чи пізно вони можуть стати вам у пригоді.

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Допомога в лісі

Якщо ви вирішили погуляти в лісі, в якому погано орієнтуєтеся, то по можливості беріть із собою супутниковий телефон. Звісно, такий пристрій є не в усіх. Тому, якщо ви заблукали в лісі, спробуйте спочатку в телефонному режимі попросити про допомогу. Якщо мережі нема, все одно напишіть повідомлення. Поки ви будете шукати правильний шлях, є шанс, що мережа з'явиться. У такому випадку повідомлення відправиться автоматично.

Після цього найкращим способом привернути увагу є подання дзвінких звуків. Ідеальний варіант – свист. Для того, щоб інші могли ідентифікувати людський звук, свистіти потрібно тричі й при цьому максимально голосно.

Свистіти не всі вміють, тому можна використати звичайне дзеркало задля направлення яскравого світла на когось або щось. Для цього потрібно дзеркало повернути до сонця, а потім намагатися спроєктувати промінь на людину, яку ви побачили, на будинок чи на гірку.

Якщо ви вирішили шукати вірний шлях і не сидіти на місці, радимо по дорозі залишати яскраві речі. Якщо така можливість є, залишайте разом з одягом записки із проханням про допомогу.

Фото dneprovec

Питна вода

Проблема з питною водою досить популярна. Якщо так сталося, що ви заблукали, не рекомендуємо пити воду з невідомих водойм. Але якщо ви не можете стримувати себе, обов'язково відфільтруйте рідину. Для цього вам знадобиться звичайна пластикова пляшка. Її потрібно розрізати на дві частини: верхню з корком і нижню. У верхню частину у якості фільтра додаємо попіл, а також воду. Формуємо конструкцію, завдяки якій відфільтрована вода буде потрапляти у нижню частину пляшки. Отриману рідину потрібно закип'ятити, а потім додати на один літр води 1-2 грами перманганат калію ("марганцівки") або 10-20 крапель йоду.

Теплі ноги

Трапляються ситуації, коли вам критично змерзли ноги. У таких випадках можна на шкарпетки одягнути поліетиленові пакети, а потім взутися. Завдяки цьому ви зможете максимально швидко зігріти ноги.

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Вогонь

Найкритичніша ситуація, яка може трапитися на природі – неможливість запалити вогонь. Якщо у вас нема сірників, можна використати батарейку (наприклад, з ліхтарика), з'єднавши два полюси за допомогою фольги з шаром паперу. Якщо у вас нема батарейки, застосуйте старі знайомі методи тертя або використання лінзи чи дзеркала.

Фото vijivaka

Крижана вода

Якщо так сталося, що ви опинилися у крижаній воді, радимо максимально не панікувати та контролювати свої емоції. Увімкніть розум і просто рухайтеся. Пливіть, постійно пливіть. Навіть, якщо вам здається, що ви на одному місці, все оно не розслабляйтеся. Так ваше тіло не буде охолоджуватися. Окрім цього, не забувайте часто стискати пальці на руках. Якщо ваші руки змерзнуть, вам буде важче пливти.

Що робити під час перестрілки

Якщо в якийсь момент ви зрозуміли, що у вас стріляють, радимо вам бігти. Не варто геройствувати чи бути агресивним, адже це може спровокувати нападника. По можливості біжіть зигзагом і з нахиленим корпусом тіла. Так ймовірність влучення зменшиться.

Що робити, якщо вас зв'язали

Під час зв'язування спробуйте схитрити й зробити так, щоб відстань між тілом та мотузками була максимально велика. Для цього акуратно відділіть долоні одна від одної так, щоб зловмисник цього не помітив. Якщо мотузку будуть зав'язувати на грудях, радимо максимально сильно вдихнути повітря. Так грудна клітка розшириться, а після видиху відстань між тілом та мотузкою буде великою. Так поступово ви взагалі зможете її зняти. Це стосується і рук.

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Будинок, який падає

Якщо через природні катастрофи або через людську недбалість будинок почав завалюватися, вам потрібно максимально швидко вибігти на вулицю. В іншому випадку заховайтеся під чавунну ванну. Це одна з найбільш міцних та надійних речей в будинку.

Консервні банки

Якщо вам потрібно відкрити консервні банки без ножа, радимо використати столову ложку. Міцно затисніть її в руці й різкими рухами зробіть отвір у жерстяній банці біля бортиків. Утворивши отвір, поступово його збільшуйте, розрізаючи метал по колу.

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Врятуватися від злочинців

Якщо у ваш будинок намагаються увірватися грабіжники, найпростіший спосіб захистити себе та оселю – перекрити входи меблями чи масивними елементами інтер'єру.