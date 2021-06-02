10 геніальних схованок, про які не здогадається ніхто

2 червня 2021 , 16:20
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Джерело:

24 канал

Напевно, кожна людина у своєму домі має потаємні місця для зберігання важливих речей, які мають або матеріальну, або духовну цінність. Хтось для цього використовує сейф, хтось віддає перевагу скарбничкам, а інші вмикають фантазію і вигадують найбільш дивні та несподівані місця.

У нашій добірці лише геніальні схованки від креативних людей, які вміють мислити нестандартно. Ви будете здивовані такими ідеями.

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1. Скарбничка в стіні

Фото hg.hu

2. Шухляда у внутрішній частині стола

Фото pinterest

3. Потаємна шухляда в шухляді

Фото funnyjunk

4. Схованка у підвіконні

Фото pinterest

5. Скарбничка у фоторамці

Фото pinterest

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6. В основі з батарейок

Фото instructables

Залиште позаду неважливе та відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком Soplica.

7. Імітація певних речей

Фото pinterest

8. Під декоративним камінням

Фото thriftyfun

9. У горщику для вазонів з подвійним дном

Фото pinterest

10. У старому вогнегаснику

Фото pinterest

Автор: Сніжана Лісова