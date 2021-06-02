10 геніальних схованок, про які не здогадається ніхто

16:20

Напевно, кожна людина у своєму домі має потаємні місця для зберігання важливих речей, які мають або матеріальну, або духовну цінність. Хтось для цього використовує сейф, хтось віддає перевагу скарбничкам, а інші вмикають фантазію і вигадують найбільш дивні та несподівані місця.