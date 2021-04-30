Як зустріти Великдень і не нашкодити планеті: поради, які варто знати кожному

Ми зібрали поради, які допоможуть зменшити кількість відходів після Великодня й мінімізують негативний вплив на довкілля. Тож проведімо свята з шаною до природи.

Це варто знати 9 хитрощів, які допоможуть врятувати продукти і зекономити гроші

Це перший крок до формування звички відповідального споживання. Плануйте стільки, скільки зможете з'їсти. Уникайте спонтанних рішень. Приємним бонусом такого підходу стане заощадження коштів.



Купуйте продукти зі списком / Фото Юлія Ваглай ​

Використовуйте екоторбинки

У довкіллі викинуті пластикові пакети зберігаються від 100 до 500 років. Відмовляйтеся від них, взявши до магазину багаторазові полотняні торбинки та мішечки. Вони економлять сировину та зменшують кількість відходів. Такий крок допоможе також вберегти життя тварин.



Економте гроші та носіть із собою екоторбинки / Фото Юлія Ваглай ​

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Використовуйте екологічні засоби для прибирання домівки

Великдень традиційно символізує відродження та оновлення, тому зараз чудовий час для генерального прибирання. Мийні засоби, які швидко усувають усі забруднення, – шкідливі для здоров’я.

"Агресивні засоби, що містять хлор, гіпохлорит натрію, фосфати і фосфонати, феноли, кислоти і луги, можуть спровокувати появу алергії, проблем із шкірою чи шлунково-кишковим трактом. Щоб вберегти себе, використовуйте спирт, оцет, соду, гірчичний порошок, господарське мило та воду. Універсальний засіб для прибирання в будинку – суміш води з оцтом та кілька крапель лавандового масла. Для боротьби з вапняними плямами допоможе оцет і сода. Скло можна полірувати нашатирним спиртом і милом, після яких варто протерти вікна газетою чи ганчіркою", – коментує Президент Всеукраїнського молодіжного руху Let's do it Ukraine Юлія Мархель.



Прибирання з екологічними засобами таке ж ефективне / Фото Юлія Ваглай ​

Декоруємо екологічно

Крашанки та писанки – головний атрибут Великодня. Проте найпопулярніші елементи декору, як-от наліпки та пластикові обгортки, не перероблюються і до тисячі років будуть лежати на сміттєзвалищі, іноді ще й з образами Святих. Рекомендуємо уникати їх під час прикрашання.

Також не використовуйте штучних барвників, адже не тільки шкарлупа буде кольоровою, але й білок теж.

Як отримати бажаний колір крашанок завдяки екологічним продуктам:

Зелений – шпинат, петрушка, кропива;

– шпинат, петрушка, кропива; Жовтий – ромашка, куркума, морква, зелений чай;

– ромашка, куркума, морква, зелений чай; Помаранчевий – сік апельсинової або мандаринової цедри;

– сік апельсинової або мандаринової цедри; Червоний – сік гранату, вишні чи малини;

– сік гранату, вишні чи малини; Цегляний, коричневий – цибулиння, чорний чай або кава;

– цибулиння, чорний чай або кава; Блакитний, синій, фіолетовий – сік чорниці або лохини;

– сік чорниці або лохини; Лавандовий – квітки фіалки з додаванням двох чайних ложок лимонного соку;

– квітки фіалки з додаванням двох чайних ложок лимонного соку; Рожевий – сік буряка, грейпфрута, журавлини або малини.

Яйця варто спершу зварити, а потім гарячими покласти в теплий відвар.



Створіть крашанки без шкоди для екології / Фото Юлія Ваглай ​

Для блиску крашанок можна натерти їх олією. Декором можуть слугувати злаки, рис, сухий гербарій, бавовняні нитки та пісок. Таке заняття буде цікавим і для малечі, і для дорослих.

Надихайтесь стильними ідеями Прикрасьте крашанки шнурком і мереживом

Зменшіть без відходів

Великодні дні – свято для ласунів. Після них залишається багато "шелестунів" від шоколадок, цукерок чи інших смаколиків.

Ви можете замінювати солодощі в "шелестунах" сухофруктами, різними горішками, фруктовими пюре, пастилою, джемом, медом, мармеладом чи домашнім печивом. Для зберігання використовуйте паперові обгортки,

– додає Юлія Мархель.



Зустріньте Великдень без шкоди для довкілля / Фото Юлія Ваглай

"Ні" пластиковим квітам

Обирайте живі квіти під час поминальних днів. Штучні пластикові квіти роками лежать на сміттєзвалищах. Під час спалювання в атмосферу викидаються канцерогени, які потрапляють у дихальні шляхи та шкодять організму людини.



Не купуйте пластикові квіти / Фото Юлія Ваглай

Зробіть Великдень святом не тільки для вас, але й для Землі. Будьте екологічно свідомими. Адже масштабні проблеми не вирішуються наодинці – все починається з одного прикладу. І його можете подати саме ви.