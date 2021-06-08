Як використати активоване вугілля: 10 несподіваних варіантів окрім аптечки

Активоване вугілля – неодмінна складова аптечки в кожному домі. Ці піґулки часто допомагають при проблемах зі здоров'ям – від звичайного метеоризму до інтоксикації важкими металами. Проте чи знаєте ви, що активоване вугілля – перший помічник і в безлічі домашніх справ?

Як саме допомагає в побуті простий аптечний засіб – читайте далі.

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Освіжити повітря

Активоване вугілля здатне відмінно поглинати неприємні запахи. Тому сміливо можете використовувати ці пігулки для маскування ароматів у холодильнику, старій шафі чи у відрі для сміття.

Позбутися плісняви

У квартирі пліснява, як правило, з'являється у місцях з підвищеною вологістю. Це може бути ванна, туалет чи кухня. Активоване вугілля здатне поглинати надмірну вологість. Тому, поклавши пігулки на тарілку, її варто ставити у місцях, де з'явилася або може з'явитися пліснява.

Активоване вугілля допоможе позбутися плісняви / Фото Muravied-spb

Замаскувати подряпини на меблях

Частинки активованого вугілля здатні замаскувати незначні подряпини на чорних меблях. Для цього варто лиш потерти пігулкою у місці пошкодження, а потім акуратно змахнути рештки.

Замаскувати запах котячого лотка

Досить часто, навіть обравши найкращий наповнювач для котячого лотка, можна відчувати неприємний аромат у кімнаті. Для того, щоб цього уникнути, відправте пігулки активованого вугілля у тканинні мішечки й покладіть біля котячого лотка. Міняйте пігулки не рідше одного разу на 15 днів.

Щоб позбутися неприємного запаху від котячого лотка використовуйте активоване вугілля / Фото 1obl

Захистити інструменти від окислення

Для того, щоб інструменти не окислилися і на них не з’явилася іржа, можна у коробці з ними покласти активоване вугілля. Пігулки з легкістю вберуть усю вологу і подбають таким чином про всі знаряддя.

Продовжити свіжість букета

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Для того, щоб букет квітів порадував вас максимально довго, додавайте у воду пігулки активованого вугілля. Пігулки допоможуть квітам не в'янути тривалий час.

Продовжити свіжість квітів у вазі допоможе активоване вугілля / Фото Pinterest

Фільтрувати воду

Активоване вугілля можна використовувати для фільтрації води від різних органічних частин, а також від дезінфекційних добавок.

Якщо вода має особливий неприємний аромат або смак, варто подбати про фільтрацію. Для цього у резервуар покладіть пігулки активованого вугілля. На 250 літрів води варто використовувати три пігулки активованого вугілля.

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Врятувати рослини у горщиках

Активоване вугілля допоможе позбутися цвілі або надмірної вологи у ґрунті з рослинами. Для цього зніміть верхній шар цвілої землі, а потім засипте подрібнені пігулки активованого вугілля. Це пришвидшить процес відновлення.

Освіжити взуття

Якщо вам потрібно освіжити взуття, а ви не маєте часу на його прання, покладіть в улюблені кросівки чи туфлі активоване вугілля. Залиште на декілька годин, а потім можете використовувати взуття за призначенням. Зауважте, вугілля лише маскує запах на певний проміжок часу, а не повністю його усуває, тому після цього взуття таки доведеться попрати.

Використовуючи активоване вугілля, можна замаскувати неприємний запах взуття / Фото Infohome

Удобрити ґрунт

Активоване вугілля допомагає затримати поживні речовини у ґрунті. Окрім цього, пігулки містять магній, мідь та калій, які є корисними для всіх рослин. Для використання пігулки потрібно подрібнити, а потім посипати порошком навколо рослин. Щоб закріпити ефект, ґрунт потрібно злегка зволожити.

Активоване вугілля можна використовувати як добриво / Фото Ogorod