Як весело провести час із сім'єю: ідеї для розваг надворі

Проведення спільного часу надворі – це безцінні спогади та яскраві емоції для усієї сім'ї. Занять та ігор існує безліч. Про найцікавіші розповідаємо в матеріалі.

Численні дослідження показали, що проведення часу на вулиці може допомогти знизити рівень кортизолу (він же стрес). Інші дослідження пов'язують діяльність на свіжому повітрі з покращенням когнітивних здібностей.

І ще більше досліджень показали, що час на свіжому повітрі може допомогти запобігти короткозорості у дітей. Якщо ви шукаєте творчі способи провести час на вулиці великою родиною, почніть з цього списку ідей.

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Малюйте крейдою

Візьміть відро тротуарної крейди і поїдьте на тиху вулицю, в місцевий парк тощо. Пограйте в хрестики-нулики, намалюйте сімейний портрет або влаштуйте веселе змагання, хто зможе намалювати найбезглуздіший малюнок.



Як провести час надворі із сім'єю / Фото Unsplash

Посадіть сімейний сад

Мало що приносить більше задоволення, ніж спостерігати, як оживає сад. Сім'єю вибирайте різноманітні рослини, а потім разом обробіть ділянку ґрунту та висадіть свій збір.

Як бонус, сади – це чудовий спосіб навчити дітей будь-якого віку відповідальності. Ви можете продовжувати працювати в ньому багато років.

Покатайтеся на роликах, ковзанах або велосипеді

На додачу до ходьби, організуйте прогулянку на роликах, ковзанах чи велосипеді. Організуйте все так, щоб кожен зміг обрати те, що хоче.



Ковзани – ще одна чудова ідея / Фото Unsplash

Відвідайте притулок з тваринами

У багатьох містах є рятувальні заклади, чи то притулки для котів, птахів чи навіть коней. Відвідування такого закладу не тільки перезавантажує сім'ю, а вчить бути турботливими та співчутливими.

Візьміть участь у дружніх сімейних змаганнях

Плануйте цілий день дружніх сімейних змагань на свіжому повітрі! Розділіть свою сім'ю на дві команди і почніть грати! Це можуть бути змагання з обручем, смугою перешкод, перетягуванням канату тощо.

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