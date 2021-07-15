Ваш внесок у збереження планети: 8 порад, як скоротити кількість побутових відходів

Величезна кількість сміття, що утворюється загальними зусиллями людства, перетворилося на планетарне лихо. Тим часом, щоб на Землі стало чистіше, звичайним її мешканцям достатньо просто не використовувати зайвого. Отже, кожен із нас може зменшити свій "внесок" в екологічну катастрофу.

Засвойте ці 8 простих звичок – і сміття ви станете викидати набагато менше. Природа буде вам вдячна!

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Відмовтеся від пакетів

Кожен похід в магазин забиває смітник поліетиленовими пакетами й пакетиками. Але ж можна носити із собою зручну багаторазову сумку для покупок або авоську й складати продукти туди.



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Купуйте фільтр для води

Зменшити свій внесок у забруднення планети можна за допомогою фільтра для води. Не обов'язково купувати й встановлювати дорогий стаціонарний фільтр. Досить придбати глечик і міняти в ньому картриджі.





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Продукти на вагу

Намагайтеся купувати на вагу. Наприклад, крупи, чай, молочні продукти, зелень на найближчому ринку можна придбати без промислової упаковки.



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Велика упаковка

Будь-яка продовольча або побутова продукція доступна споживачеві в різних форматах. Зубна паста, пральні порошки, шампуні та багато іншого продається у великій тарі. Якщо у вас є можливість купити що-небудь у великій тарі, то зробіть це.



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Органічні відходи для дачі

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюбленута здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Якщо ви живете в сільській місцевості або переїхали влітку на дачу то переробляйте все на компост. Якщо ж ви живете в місті, але дуже відповідально ставитеся до збереження природи, то органічні шкурки або шкірку від продуктів можна просто де-небудь закопувати.



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Вторсировина – окремо

Папір, скло і пластик збирайте окремо. Й зрідка вивозьте його на машині до місця утилізації вторсировини.



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Паперові рушники

Як відомо, для виробництва паперу використовується деревина. Знизити свій внесок у знищення лісів заради бізнесу може кожен з нас, якщо просто перестане купувати паперові рушники. Є прекрасні тканинні аналоги, які після використання можна просто випрати.



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Зменшити споживання

Пам'ятайте, старі речі нікуди не діваються, а лежать мертвим вантажем на звалищах. Кожен раз, розмірковуючи, купувати чи ні, дайте собі відповідь на питання: чи можете ви обійтися без цієї речі. Якщо так – не беріть. І викидати буде нічого.



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