Ваш вклад в сохранение планеты: 8 советов, как сократить количество бытовых отходов

Несусветное количество мусора, образующегося общими усилиями человечества, превратилось в планетарное бедствие. Между тем, чтобы на Земле стало чище, обывателям достаточно просто не использовать лишнего. А значит, каждый из нас может уменьшить свой "вклад" в экологическую катастрофу.

Усвойте эти 8 простых привычек – и мусора вы станете выбрасывать гораздо меньше. Природа будет вам благодарна!

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Откажитесь от кульков

Каждый поход в магазин забивает мусорку полиэтиленовыми пакетами и кульками. А ведь можно носить с собой удобную многоразовую сумку для покупок или авоську и складывать продукты туда.



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Покупайте фильтр для воды

Уменьшить свой вклад в загрязнение планеты можно с помощью фильтра для воды. Необязательно покупать и устанавливать дорогой стационарный фильтр. Достаточно приобрести кувшин и менять в нем картриджи.



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Продукты на развес

Старайтесь покупать на развес. Например, крупы, чай, молочные продукты, зелень на ближайшем рынке можно приобрести без промышленной упаковки.



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Большая упаковка

Любая продовольственная или бытовая продукция доступна потребителю в различных форматах. Зубная паста, стиральные порошки, шампуни и многое другое продается в большой таре. Если у вас есть возможность купить что-нибудь в большой таре, то сделайте это.



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Органические отходы для дачи

Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Если вы живете в сельской местности или переехали летом на дачу, то перерабатывать все в компост. Если же вы живете в городе, но очень ответственно относитесь к сохранению природы, то органические шкурки или кожуру от продуктов можно просто где-нибудь закапывать.



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Вторсырье – отдельно

Бумага, стекло и пластик собирайте отдельно. И изредка вывозите их на машине к месту утилизации вторсырья.



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Бумажные полотенца

Как известно, для производства бумаги используется древесина. Снизить свой вклад в уничтожение лесов ради бизнеса может каждый из нас, если просто перестанет покупать бумажные полотенца. Есть прекрасные тканевые аналоги, которые после использования можно просто постирать.



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Уменьшить потребление

Помните, старые вещи никуда не деваются, а лежат мертвым грузом на свалках. Каждый раз, размышляя, покупать или нет, ответьте себе на вопрос: можете ли вы обойтись без этой вещи. Если так – не берите. И выбрасывать будет нечего.





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