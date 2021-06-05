Як розм'якшити жорстке та не дуже свіже м'ясо: 3 дієвих способи

Навіть якісне та свіже м'ясо потрібно вміти добре приготувати, а що ж казати про давненько забутий шматок у морозилці. Головне не впадайте у відчай, стейк з нього навряд чи вийде, але запекти або посмажити таке м'ясо цілком можливо.

Щоб воно вийшло ніжним і соковитим доведеться вдатися до деяких кулінарних хитрощів, які дозволять врятувати ситуацію. А до яких саме, ми вам розповімо.

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Відбивання

Найвідоміший спосіб надати м'ясу соковитості – це відбивання.

Яловичину або свинину нарізають поперек волокон на шматки приблизно у 1,5 сантиметри завтовшки;

Складають у поліетиленовий пакет і відбивають кулінарним молотком.



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Під час розриву сполучних волокон м'ясо стає більш пухким і ніжним.

Маринування зсередини

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Щоб скоротити час приготування "старого" м'яса і зробити його більш ніжним, спробуйте заздалегідь наситити його маринадом зсередини. Для цього вам знадобиться спеціальний кулінарний ін'єктор (шприц).

Обколювати м'ясо потрібно у декількох місцях з кожного боку шматка.

Для найпростішого розсолу вам потрібно:

1 склянку кип'яченої гарячої води;

2 чайних ложки меленого перцю;

1 чайна ложка солі;

2 столові ложки розтопленого вершкового масла.

Маринад краще процідити через сито з великими та дрібними дірочками та дати розсолу охолонути до кімнатної температури.



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Після цього залиште його маринуватися на 2 – 4 години. За годину до приготування покладіть у розсіл цибулю, часник і улюблені спеції, щоб наситити шматочок ароматами.

Вимочування у кислоті

Фруктові кислоти запускають процес розщеплення волокон – тобто, м'ясо починає перетравлюватися ще до приготування, стаючи м'яким і ніжним.

Для маринаду використовуйте – ківі

Але не перестарайтеся з його кількістю – однієї ягоди на кілограм м'яса буде цілком достатньо.



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Ще один чемпіон за вмістом кислот – лимон

Змішайте 100 мілілітрів лимонного фрешу та 1 літр газованої мінеральної води й потримайте у цій рідині шматочки м'яса протягом декількох годин – результат вас приємно здивує.



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Червоне вино теж згодиться

Використайте напій для маринування "старої" яловичини. М'ясо після такої обробки стає ніжним і насичується тонким та приємним ароматом. До речі, під час приготування зі страви випарується весь спирт.

Наріжте м'ясо на невеликі шматочки та покладіть його у червоне вино;

Додайте у маринад розмарин і чебрець;

Залиште м'ясо маринуватися мінімум на годину;

Потім промийте шматочки у підсоленій воді та готуйте звичним способом.



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