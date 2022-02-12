Як приготувати ситну та швидку запіканку зі спагеті: нею можна нагодувати всю сім'ю

Якщо ви шукаєте нові способи швидшого приготування спагеті, то спробуйте зробити цю запіканку. Від неї будуть в захваті всі ваші рідні.

Спагеті – це найкращий варіант обіду, коли у вас не вистачає часу. Це їжа швидкого приготування, яка дуже смачна та поживна. Спробуйте поекспериментувати та приготуйте з неї чудову запіканку в духовці.

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Запіканка на основі спагеті

Інгредієнти:

500 грамів спагеті;

2 столові ложки подрібненого часнику;

1 склянка нарізаної цибулі;

1 склянка нарізаного болгарського перцю;

650 грамів томатної пасти;

2 столові ложки свіжого базиліку;

1 склянка води;

1 – 2 столові ложки оливкової олії;

1 склянка тертого сиру пармезан;

1 склянка подрібненого сиру гауда або моцарела;

сіль і перець за смаком.

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів, перш ніж почати готувати страву. У прямокутну скляну або керамічну форму для запікання викладіть всі макарони. Розкладіть їх так, щоб шматочки спагеті не лежали один на одному і могли рівномірно приготуватися. Влийте оливкову олію. Додайте сіль і перець за смаком.

До макаронів додайте часник, цибулю та томатне пюре. Поверх решти інгредієнтів викладіть перець і базилік. Ви також можете додати свіже листя орегано або кілька гілочок розмарину.

Влийте воду так, щоб спагеті повністю покрилось. Тобто приблизно до половини форми для випікання. Дерев'яною ложкою обережно змішайте воду з томатним соусом та рештою інгредієнтів.

Зверху додайте щедрий шар сиру пармезан. Тоді ще шар будь-якого твердого сиру – можна використовувати моцарелу або навіть гауду. Випікайте за температури 180 градусів приблизно 10 хвилин. Тоді вимкніть духовку і трохи відкрийте дверцята. Залиште макарони ще на 5 хвилин.

Подавати можна зі свіжим салатом і порцією м'яса. Смачного!



Смачнюча запіканка зі спагеті / Фото 5-Minute Crafts

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