Як приготувати ситну та швидку запіканку зі спагеті: нею можна нагодувати всю сім'ю
Джерело:5-Minute Crafts
Якщо ви шукаєте нові способи швидшого приготування спагеті, то спробуйте зробити цю запіканку. Від неї будуть в захваті всі ваші рідні.
Спагеті – це найкращий варіант обіду, коли у вас не вистачає часу. Це їжа швидкого приготування, яка дуже смачна та поживна. Спробуйте поекспериментувати та приготуйте з неї чудову запіканку в духовці.
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Запіканка на основі спагеті
Інгредієнти:
- 500 грамів спагеті;
- 2 столові ложки подрібненого часнику;
- 1 склянка нарізаної цибулі;
- 1 склянка нарізаного болгарського перцю;
- 650 грамів томатної пасти;
- 2 столові ложки свіжого базиліку;
- 1 склянка води;
- 1 – 2 столові ложки оливкової олії;
- 1 склянка тертого сиру пармезан;
- 1 склянка подрібненого сиру гауда або моцарела;
- сіль і перець за смаком.
Приготування
Розігрійте духовку до 180 градусів, перш ніж почати готувати страву. У прямокутну скляну або керамічну форму для запікання викладіть всі макарони. Розкладіть їх так, щоб шматочки спагеті не лежали один на одному і могли рівномірно приготуватися. Влийте оливкову олію. Додайте сіль і перець за смаком.
До макаронів додайте часник, цибулю та томатне пюре. Поверх решти інгредієнтів викладіть перець і базилік. Ви також можете додати свіже листя орегано або кілька гілочок розмарину.
Влийте воду так, щоб спагеті повністю покрилось. Тобто приблизно до половини форми для випікання. Дерев'яною ложкою обережно змішайте воду з томатним соусом та рештою інгредієнтів.
Зверху додайте щедрий шар сиру пармезан. Тоді ще шар будь-якого твердого сиру – можна використовувати моцарелу або навіть гауду. Випікайте за температури 180 градусів приблизно 10 хвилин. Тоді вимкніть духовку і трохи відкрийте дверцята. Залиште макарони ще на 5 хвилин.
Подавати можна зі свіжим салатом і порцією м'яса. Смачного!
Смачнюча запіканка зі спагеті / Фото 5-Minute Crafts