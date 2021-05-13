Як правильно користуватися побутовими приладами: поради, завдяки яким техніка служитиме довше

Більшість серйозних проблем із домашніми помічниками постає з двох причин: ми або ігноруємо профілактичні заходи, або взагалі не читаємо інструкції. А техніка, тим паче сучасна, такого нехлюйства не вибачає.

Щоб не довелося міняти дорогі прилади передчасно, ось вам кілька порад, як поводитися з технікою "по-людськи".

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Пилосос

Регулярно чистьте мішки для сміття. Заповнені всього на третину, вони вже не допомагають, а заважають якісній роботі приладу. І не забувайте прочищати фільтри. Так, їх теж треба.



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Мікрохвильова піч

Мікрохвильовку заборонено вмикати порожньою або недостатньо завантаженою.



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Електрочайник

Регулярно чистьте чайник від накипу. Накип погіршує теплообмін між водою та нагрівальним елементом. Перегріваючись, останній виходить із ладу.



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Кавоварка

Ароматна кава – прекрасний початок дня. А кавоварка – ідеальна помічниця, завдяки якій ви насолоджуєтесь усіма нюансами смаку божественного напою. І вимагає ця розумниця зовсім небагато – найпростішого догляду.



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Праска

Накип – проблема не лише чайників та кавоварок, а й прасок, якщо до резервуару ви заливаєте звичайну водопровідну воду. Із часом отвори праски забиваються – і тут знову виручає лимонна кислота.



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Фен

Неприємний запах гару, що йде від фена під час роботи, – сигнал про те, що прилад час чистити. Зніміть захист повітрозабірника й почистіть нагрівальний елемент від пилу та волосся.



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Посудомийна машина

Посудомийну машину потрібно чистити та дезінфікувати раз на два тижні. Найпростіший спосіб – з оцтом. Залийте 2 склянки білого оцту до відсіку для мийного засобу й запустіть порожню машину в режимі нагріву.



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Пральна машина

Накип – не головна причина виходу пральної машини з ладу. Більше її травмує перевантажений бак. Навіть якщо вам удалося запхати до нього ковдру ногою, нічого хорошого ви не зробили. У кращому разі річ погано випереться. У гіршому – погано стане машинці.



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Холодильник

Термін роботи холодильника становить у середньому 10 років, але він може закінчитися й раніше, якщо поряд опиниться плита. При роботі плита нагрівається, а разом із нею – і стінки холодильника, що стоїть поруч. А перегрів вкорочує холодильнику життя.



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