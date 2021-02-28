Як налагоджувати корисні зв'язки: 5 дієвих порад

Не залежно від того, де і ким ви працюєте, спілкування з новими людьми – це прекрасний досвід, який можна використати з користю. Саме налагодження корисних зв'язків допоможе у складній ситуації, коли вам потрібно знайти нову роботу, звернутися до кращого лікаря чи придбати якусь важливу річ.

Налагоджувати корисні зв'язки досить складно, але ми розповімо, як це можна робити простими способами, без маніпуляцій та жорстких методів.

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Нова звичка

Намагайтеся зробити так, щоб налагодження корисних зв'язків стало вашою постійною звичкою. Так у вас збільшуватиметься кількість контактних номерів у телефонній книзі, кількість підписників у соцмережах і кількість тих людей, з якими можна погуляти, відпочити, випити чашку кави.

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Даруйте приємні емоції

Під час знайомства з новими людьми даруйте їм позитивні емоції й намагайтеся створити враження, які збережуться в пам'яті інших. Так ви змусите нових знайомих часто вас згадувати й навіть несвідомо спровокуєте на перший крок у розвитку подальшого спілкування.

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Не пліткуйте

Ніхто не любить, коли про них пліткують. Тому намагайтеся цього уникати в будь-якому спілкуванні. Будь-яке пліткування можна перевести в інше річище, розпочавши хвалити людину, яку раніше обговорювали.

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Будьте в гарному настрої

Навчіться позбуватися негативу і бути в гарному настрої. Ваші знайомі будуть радіти вашій позитивній енергії, гарному настрої та оптимістичному погляду на життя. Негативно налаштовані люди завжди від себе відштовхують.

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Поважайте людей будь-яких професій

Статус будь-якої людини не має значення. Ставтеся до кожного так, наче він президент великої компанії. Хто зна, можливо, одного дня саме так і станеться.

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