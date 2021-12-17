Як гарно і легко упакувати подарунки на свята: оригінальні ідеї, які вразять рідних

До свят залишаються лічені дні, а ви ще не спакували подарунки для рідних? Пропонуємо два гарних та бюджетних варіантів, від яких всі будуть у захваті.

Якщо ви схильні робити все в останню хвилину, то цей майстер-клас для вас. У матеріалі ми розповідаємо, як з коричневого паперу та кількох недорогих матеріалів зробити вау-пакування.

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Пакування з конфеті

Матеріали:

коричневий крафт-папір;

конфетті;

стрічка;

ножиці;

пензлик;

клей.

Інструкція

Пакування з конфеті / Фото modpodgerocks

Обгорніть подарунок коричневим крафт-папером та закріпіть скотчем. Нанесіть тонкий шар клею та посипте зверху конфеті. Їх ви можете купити або зробити самостійно з кольорового паперу.

Повторюйте доти, доки не отримаєте бажаний вигляд. Дайте висохнути. Тоді візьміть стрічку та обмотайте нею виріб.

Пакування з хвойними гілками

Щороку популярнішими стають вироби й пакування з живими, природними елементами. Тож пропонуємо до простого коричневого паперу додати хвойні гілочки. Виглядатиме чудово!

Матеріали:

коричневий крафт-папір;

джгут для пакування;

зрізи вічнозелених дерев і чагарників, таких як: розмарин, евкаліпт, кедр, ялівець.

Упакувати легко, адже принцип роботи дуже схожий до попереднього. Спочатку упаковуєте подарунок коричневим папером. Тоді прикладаєте всі живі елементи та закріплюєте джгутом.

До композиції можна додати також маленьку вітальну листівку, як на фото.



Пакування з живими елементами / Фото apieceofrainbow