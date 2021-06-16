Боремось із переїданням: 3 кроки до правильного харчування

Мабуть, кожен колись стикався з переїданням, адже коли на святі є чимало смаколиків, втриматись від дегустації вкрай складно. Як боротись із надмірним споживанням продуктів та не нашкодити своєму здоров'ю – дізнавайтесь у матеріалі.

Застілля завжди стають приводом, щоб добре поїсти і завантажити свій шлунок на повну. Проте, якщо ви переїдаєте щодня – це дуже шкідливо та може спричинити проблеми на психологічному та фізичному рівні.

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Чому люди мають проблеми з переїданням

Перший крок у боротьбі з переїданням – з'ясувати причину. Потрібно зрозуміти, що саме змушує вас їсти, адже переїдання – це спосіб справлятися з тим, що вас турбує.



Причини переїдання / Фото Unsplash

Втома.

Ми часто намагаємось відволіктись та розслабитись за допомогою солодкого. Це, як правило, трапляється після обіду, коли ми відчуваємо "спад" енергії та потребуємо емоційного підкріплення. Замість того, щоб зробити корисний перекус, тягнемось до шкідливих, які завжди під рукою.

Нудьга.

Їжа часто стає способом себе розважити. Шкідливі перекуси також актуальні під час перегляду фільму чи серіалу. В такі моменти ви не контролюєте кількості спожитого, а тому часто переїдаєте.

Вживання алкоголю.

Алкоголь здатний підвищувати апетит та стати на заваді до відчуття ситості. Пиво і солені шкідливі закуски формують нескінченне коло, адже снеки змушують пити більше, щоб втамувати спрагу.

Зневоднення.

Якщо ви вживаєте недостатню кількість води, це може призвести до почуття "голоду".

Що робити після переїдання?

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взятитонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.



Влаштуйте собі прогулянку / Фото Unsplash

Якщо ви перестаралися з обідом, пропонуємо вам вечірню прогулянку у парку. Не намагайтесь рухатись занадто швидко чи напружено, адже це буде сприяти припливу крові до м'язів, а не до шлунку, що значно уповільнить травлення.

Також вам допоможе м'ятний чай. М'ята перцева дуже ефективна при порушеннях травлення.

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Як боротись з переїданням / Фото Unsplash

Крок 1: Розвиваємо уважність

Ми часто їмо, коли зайняті або поспішаємо – це прямий шлях до бездумного харчування. І є лише один спосіб з цим справитись: стежити за тим, що ви вживаєте. Потрібно почати їсти тільки те, чого не вистачає нашому організму.

Окрім цього, кожного разу, коли ви тягнетеся до якогось перекусу чи частування, запитайте себе, чому ви це робите: вам нудно, ви переживаєте, втомлені чи насправді голодні? Таке уважне споживання допоможе вам зрозуміти, що ви насправді їсте, а не виконуєте автоматичну дію. Так ви зможете розірвати ланцюг несвідомої харчової поведінки.

Крок 2: План харчування



Носіть корисну їжу з собою / Фото Burst Shopify

Шкідливі перекуси часом з'являються тому, що ви поспішаєте і не готові до того, що організм захоче підкріпитись. Планування та приготування їжі заздалегідь може вберегти вас від фаст-фуду та інших ласощів. Ви завжди можете готувати вдома здорову їжу, використовуючи для цього корисні продукти.

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Крок 3: Їмо більше білка та клітковини



Більше білка та клітковини / Фото Unsplash

Білок – це поживна речовина, яка забезпечує організм амінокислотами, необхідними для відновлення м'язової тканини. Споживання білка також допоможе вам довше почуватися ситими. Дослідження показують, що сніданок з високим вмістом білка допомагає довше бути ситим і зменшує відчуття голоду протягом дня.

Клітковина також допоможе запобігти переїданню, адже наповнює наш організм і містить дуже мало калорій. Вона допомагає регулювати рівень цукру в крові, тому ви будете менше тяжіти до солодких перекусів протягом дня.