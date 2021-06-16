Боремся с перееданием: 3 шага к правильному питанию

Наверное, каждый хоть раз сталкивался с перееданием, ведь когда на празднике немало вкусностей, удержаться от дегустации крайне сложно. Как бороться с чрезмерным потреблением продуктов и не навредить своему здоровью – узнавайте в материале.

Застолье всегда становятся поводом, чтобы хорошо поесть и загрузить свой желудок на полную. Однако, если вы переедаете каждый день – это очень вредно и чревато проблемами на психологическом и физическом уровне.

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Почему люди имеют проблемы с перееданием

Первый шаг в борьбе с перееданием – выяснить причину. Нужно понять, что именно заставляет вас есть, ведь переедание – это способ справляться с тем, что вас беспокоит.



Причины переедания / Фото Unsplash

Усталость.

Мы часто пытаемся отвлечься и расслабиться с помощью сладкого. Это, как правило, случается после обеда, когда мы чувствуем спад энергии и нуждаемся в эмоциональном подкреплении. Вместо того, чтобы сделать полезный перекус, тянемся к вредным, которые всегда под рукой.

Скука.

Еда часто становится способом себя развлечь. Вредные перекусы также актуальны во время просмотра фильма или сериала. В такие моменты вы не контролируете количество употребленного, а потому часто переедаете.

Употребление алкоголя.

Алкоголь способен повышать аппетит и быть препятствием к ощущению сытости. Пиво и соленые вредные закуски формируют бесконечный круг, ведь снеки заставляют пить больше, чтобы утолить жажду.

Обезвоживания.

Если вы употребляете недостаточное количество воды, это может привести к чувству "голода".

Что делать после переедания?

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взятьтоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.



Устройте себе прогулку / Фото Unsplash

Если вы перестарались с обедом, предлагаем вам вечернюю прогулку в парке. Не пытайтесь двигаться слишком быстро или напряженно, ведь это будет способствовать притоку крови к мышцам, а не в желудок, что значительно замедлит пищеварение.

Также вам поможет мятный чай. Мята перечная очень эффективна при нарушениях пищеварения.

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Как не переедать: 3 простых шага



Как бороться с перееданием / Фото Unsplash

Шаг 1: Развиваем внимательность

Мы часто едим, когда заняты или спешим – это прямой путь к бездумному питанию. И есть только один способ с этим справиться: следить за тем, что вы употребляете. Нужно начать есть только то, чего не хватает организму.

Кроме этого, каждый раз, когда вы тянетесь к какому-то перекусу или угощению, спросите себя, почему вы это делаете: вам скучно, вы переживаете, уставшие или действительно голодные? Такое внимательное потребления поможет вам понять, что вы на самом деле едите, а не выполняете автоматическое действие. Так вы сможете разорвать цепь бессознательного пищевого поведения.

Шаг 2: План питания



Носите полезную еду с собой / Фото Burst Shopify

Вредные перекусы появляются потому, что вы спешите и не готовы к тому, что организм захочет подкрепиться. Планирование и приготовления пищи заранее может уберечь вас от фаст-фуда и других лакомств. Вы всегда можете готовить дома здоровую пищу, используя для этого полезные продукты.

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Шаг 3: Едим больше белка и клетчатки



Больше белка и клетчатки / Фото Unsplash

Белок – это питательное вещество, которое обеспечивает организм аминокислотами, необходимыми для восстановления мышечной ткани. Потребление белка также поможет вам дольше чувствовать себя сытыми. Исследования показывают, что завтрак с высоким содержанием белка помогает дольше быть сытым и уменьшает чувство голода в течение дня.

Клетчатка также поможет предотвратить переедание, ведь наполняет наш организм и содержит очень мало калорий. Она помогает регулировать уровень сахара в крови, поэтому вы будете меньше тяготеть к сладким перекусов в течение дня.