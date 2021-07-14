Від алхіміків до нашого часу: історія горілки та особливості її виготовлення

Від початку створення горілка стала невід'ємною частиною святкових застіль. Вона й сьогодні не втрачає популярності серед поціновувачів міцних напоїв. Із горілкою пов'язано чимало цікавого: таємничих легенд, секретів виготовлення – і вражаюче розмаїття рецептів.

То хто ж винайшов оковиту і які особливості її виготовлення? Ми зробили невеличке розслідування.

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Версій появи "вогняної води" чимало. Хтось вважає, що її винайшли середньовічні монахи; хтось упевнений, що це справа рук звичайного українського селянина; інші ж – що "зелений змій" вперше з'явився у Польщі. З'ясуймо, коли та для чого був створений цей легендарний напій.

За однією з версій, винахідником спирту, невід'ємного компонента горілки, вважають перського лікаря Х століття – Ар-Разі. Саме йому належить ідея застосовувати спирт у медичних цілях, адже у задумах вченого було винайдення ліків.

Утім, справжнє авторство напою достеменно невідоме. Опираючись на документальні джерела, винайдення горілки також пов'язують із наступними іменами:

іранець Джабір ібн Хайян ( VIII століття);

арабський парфумер Парес (IX століття);

Авіценна, вчений із Персії ( XI століття);

італійський монах Валентіус (XII століття).

Після перших експериментів естафета була передана середньовічним алхімікам. Подейкують, що, бажаючи винайти філософський камінь, вчені виявили, що суміш води та спирту володіла неабияким "звеселяючим" ефектом.

На цьому дослідження не припинились. Середньовічні ченці у монастирях, які виконували роль лікарів, не полишали спроб виготовити лікувальні настоянки, які б полегшували біль та гоїли рани. Й одного дня їм таки це вдалось. Отримані цілющі настоянки почали називати "aqua vitae", що у перекладі з латини означає "вода життя" (звідси й назва "оковита").

Середньовічна дистиляція / Фото Shutterstock

Популярність настоянок, які не лише володіли лікувальними властивостями, але й чудово бадьорили дух, зростала. Напій швидко припав до душі простому народу, тому дедалі частіше з'являвся на застіллях.

Слава про незвичну рідину поширилась далі по усій Європі – і дійшла до України.

Виробництво горілки на наших землях розпочалось за часів Запорізької Січі, де вперше для її приготування використали пшеничні зерна (інші держави використовували здебільшого жито чи суміш вівса, ячменю та жита).

Впродовж тривалого часу горілку називали, а саме словоз'явилось лише у. Слово "горілка" вказувало на горючість напою – якщо у горілці достатньо спирту, – вона горітиме, отже, напій – міцний.

Слово "горілка" вказувало на горючість напою / Фото Shutterstock

Відтоді кожному охочому кортіло й собі спробувати приготувати славнозвісну горілку – чи то для себе, чи на продаж. Тому за часів Російської імперії на виробництво та торгівлю горілкою хотіли встановити державну монополію.

Згодом були розроблені державні стандарти якості горілки, включаючи 40% співвідношення спирту до води, що вважалось мінімальним порогом з допустимою похибкою у 2 градуси.

Проте, у той час смак горілки не вирізнявся особливою м'якістю. Лише з удосконаленням способів очищення сучасна горілка отримала приємний смак та аромат, що перетворило її в елітний напій, як-от витриманий коньяк та віскі.

Сучасні способи очищення перетворили горілку в елітний напій / Фото Shutterstock

Сьогодні існує низка країн, які вважаються найбільшими світовими експортерами горілки. До них належать Україна, Росія, країни Північної Європи, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Білорусь. У кожній із цих держав є свої традиційні рецепти горілки та сировина, з якої її виготовляють.

Спирт та вода

Наприклад, у Польщі, окрім чистої горілки, виготовляють, яка росте у недоторканних лісах Біловезької Пущі. У Фінляндії та Норвегії як сировину для напою використовують ягоди, зокрема смородину та журавлину. А до литовської "чорної горілки" додають сік чорноплідної горобини, чорної моркви та чорниці.

У процесі створення алкогольних напоїв кожна деталь по-своєму важлива і впливає на кінцевий результат. Якість та смак горілки насамперед залежить від вихідної сировини (спирту) і ступеня очищення.

Для виробництва найдешевшої горілки використовується спирт вищої очистки. Зазвичай його виготовляють із суміші зерна, картоплі, цукрових буряків та чорної патоки.

Також існують спирти Базис, Екстра та Люкс із різних видів зерна або суміші зерна з картоплею.

Натомість спиртвиготовляється лише із добірних зерен пшениці та жита найвищої якості або ж їх поєднання. Він проходить високий ступінь очищення від домішок. Його називають спиртом п'ятого покоління і використовують у виробництві преміальних горілок.

Вода – другий за важливістю компонент у виробництві горілки. На сучасних лікеро-горілчаних заводах використовують природну джерельну воду, піддаючи її мінімальному очищенню для усунення механічних домішок. Для покращення смаку воду пропускають через спеціальні фільтри.

Вода – другий за важливістю компонент у виробництві горілки / Фото Shutterstock

Розберімо поетапно, як відбувається виробництво горілки на прикладі Żubrówka Biała, яку виготовляє завод CEDC International (м. Білосток, Польща).

Як створюють Żubrówka Biała

Żubrówka Biała виготовляють винятково з добірних натуральних складників.

Для створення Żubrówka Biała використовують кришталево чисту джерельну воду Біловезької Пущі. Це лісовий комплекс, який перебуває під захистом ЮНЕСКО. Він розташований на території Польщі та Білорусі.

Біловезька Пуща – це унікальний масив старовинних лісів, де жодне дерево не було посаджене людиною. Тут збирають деревину з повалених біловезьких дубів для виготовлення вугілля для фільтрації, а також – добувають із надр землі чисту джерельну воду, яка природно демінералізувалась

Біловезька Пуща / Фото Żubrówka

Підготовка води

Джерельну воду для Żubrówka Biała очищують методами відстоювання, аерації та фільтрації через вугільні фільтри. Завдяки такому підходу горілка отримує унікальний м'який смак.

Отримання та очищення спирту

Для виробництва спирту на заводі СЕDС використовують добірні пшеничні зерна найкращих сортів. Їх ретельно перемелюють, а тоді заварюють під тиском у спеціальних колонах. Далі сировина надходить у діжки для бродіння. Після цього отриманий спирт проходить семикратне очищення у ректифікаційних колонах.

Ректифікаційні колони на заводі CEDC / Фото Żubrówka

Сортування

Це процес отримання водно-спиртової суміші. Вода зі спиртом у необхідних пропорціях подаються в закриті сортувальні діжки. Під час цього процесу напій набуває виняткової м'якості, прозорості та приємного присмаку.

Фільтрація

Водно-спиртову суміш із діжок переливають у спеціальний очисний фільтр, де вона проходить процес очищення від будь-якого осаду. Далі відбувається платинова фільтрація для очищення напою від зайвих домішок.

Żubrówka Biała / Фото Żubrówka

Настоювання та розлив

Після фільтрації напій впродовж 5 діб настоюється у дубових діжках, де він насичується приємним ароматом з ніжними ванільними нотками та отримує унікальний смак.

Насамкінець проходить обов'язковий етап дегустації, після чого відбувається процес розливу. Кожна пляшка перевіряється на цілісність та ополіскується водою. Напій розливають в оригінальні пляшки з преміальним дизайном від легендарного бренду.

Варто зазначити, що Żubrówka Biała неодноразово здобувала високі нагороди на авторитетних міжнародних конкурсах. Так, за результатами конкурсуу 2019 році Żubrówka Biała здобула "золото" у категорії "Класична горілка". У тому ж році Żubrówka Biała відзначилась на престижному конкурсі, здобувши "срібло" . А на конкурсі2019 Żubrówka Biała отримала срібну медаль за "чудовий смак" і "м'якість".

Тож, аби відчути природний м'який смак Żubrówka Biała, пропонуємо приготувати смачний та яскравий коктейль на її основі.

Коктейль "Цитрусовий Зубр"

Коктейль "Цитрусовий Зубр" / Фото Żubrówka

Інгредієнти:

Żubrówka Biala – 50 мл

– 50 мл цукровий сироп – 20 мл

яблучний сік – 10 мл

сік журавлини – 10 мл

лайм

апельсин

грейпфрут

лід

Приготування:

Кладемо в шейкер четвертинку лайма, шматочок апельсина, грейпфрута та чавимо. Наливаємо Żubrówka Biala, яблучний сік, журавлинний сік, цукровий сироп. Наповнюємо шейкер кубиками льоду і збиваємо. Переливаємо через сито у келих наповнений льодом Прикрашаємо скибкою грейпфрута. Подаємо.