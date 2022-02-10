Ці речі ігнорують всі: 3 способи, як почуватися вдома більш комфортно

Дім повинен бути затишним завжди, незалежно від того, де ви живете. Тоді в ньому приємно і працювати, і відпочивати. Є кілька простих порад, від яких ви почуватимесь значно комфортніше.

Ваш дім – це ваш притулок. І якщо це – некомфортне місце, то по-справжньому відпочити та зарядитися енергією ви не зможете. Ось 3 способи зробити свій будинок більш комфортним.

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Вирішіть проблеми з ремонтом

У всіх будинках згодом псується ремонт та якість меблів. Можуть відклеїтися шпалери або пошкодиться лакофарбове покриття. Усі ці проблеми, великі чи малі, можуть створювати дискомфорт вдома. Вони можуть не стосуватися вас, але саме усвідомлення того, що їх потрібно вирішувати – дуже пригнічує.

Рішення просте: виправте проблеми. Дещо ви можете зробити самостійно або з допомогою рідних. Наприклад, пофарбувати стіну або змастити двері, які скриплять.

Для іншого вам знадобиться більш професійна допомога, однак це потрібно зробити. Як тільки ці невеликі проблеми зникнуть, ви одразу почуватиметеся краще і комфортніше.

Робіть інтер'єр до душі

Існувала тенденція, що кожен повинен робити свій будинок мінімалістичним і нейтральним, хоча це подобається не всім людям. Не намагайтеся зробити те, що кажуть інші, якщо це вам не подобається.

Ви не зможете влаштуватися і розслабитися в домі з поганим для себе інтер'єром, тому що не отримуєте належного задоволення від простору. Подумайте про те, що вам дійсно подобається з точки зору дизайну, і спробуйте втілити це у своєму будинку. Можливо, ви любите яскраві кольори або багато м'яких меблів. Робіть те, що хочете самі.

Правильні меблі

Не поспішайте обирати меблі. Якщо ви все зробите правильно, то обрані вами дивани, крісла і навіть ліжка прослужать багато років.

Почніть з огляду стилю меблів. Тоді думайте про зручність. Зрозумійте, наприклад, чи зможете ви на цьому чи іншому дивані посидіти 1 – 2 годину в комфорті



Оберіть максимально зручні меблі / Фото Unsplash

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