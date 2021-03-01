Світові бренди, назви яких ми вимовляємо неправильно

Речі деяких брендів ми настільки часто використовуємо, що навіть не задумуючись вимовляємо торгові марки неправильно. На це повпливало багато чинників. Серед яких, наприклад, спрощена вимова або підлаштування під мову певної країни. Зокрема, це стосується наголосу або навіть м'якості та дзвінкості звуків.

Назви деяких світових брендів мають абсолютно інше звучання, ніж ми собі думали. Ви будете вражені від такої інформації.

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Audi

Слово "Audi" з'явилося у 1909 році. Воно походить з латинської мови, тому правильно популярну марку автомобіля називати не "Ауді", а "Оді".

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Nikon

Бренд був створений в Японії у 1917 році. Тому вимова назви має бути особлива. Той, хто знає хоч трішки японську пояснить, що у слові "Nikon" наголос повинен падати на другий склад, а звук "n" вимовляти взагалі не потрібно.

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Honor

Телефонна марка телефона виникла в Китаї у 2013 році. Але назва бренду походить з англійської мови, тому звук "H" на початку слова вживати не варто.

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Unilever

Компанія виготовляє харчові продукти та хімію. Ще з 1929 року назву бренду вимовляють так, як написано. Хоча правильно вимовляти потрібно "Uniliver".

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Guess

Бренд з'явився у 1981 році. Компанія випускає чоловічий та жіночий одяг, парфуми, годинники, сумки, а також інші аксесуари. Більшість людей вимовляють назву бренду так, як і читають. Але насправді потрібно вимовляти "Ges".

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Vera Wong

Це відома американська модельєрка, яка проживає в Нью-Йорку. Вона представляє світу колекції весільного вбрання, одягу для фігуристів і часто створює дизайнерські речі для відомих особистостей. Коли мова йде про результат роботи дизайнерки, то часто вживають змінену форму її прізвища – Wang.

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