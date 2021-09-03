Чи справді замінники цукру такі некалорійні: усе, що треба знати тим, хто на дієті

Безглуздо думати, що можна схуднути, якщо тільки замінити калорійний цукор на некалорійні аналоги. Причина ожиріння не в цукрі, а в профіциті калорій. Замінники принесуть результат, якщо використовувати їх у комплексі з іншими низькокалорійними хитрощами. Тільки треба розуміти, які з них корисні для схуднення, а які – ні.

Дієтолог Андрій Невський допоміг розібратися, які є альтернативи цукру та які з них справді є сенс використовувати. Виявляється, деякі замінники й зовсім не поступаються калорійністю звичайному цукру. Читайте детальніше на Ідеї 24!

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Фруктоза

Цю речовину отримують з фруктів, овочів та ягід. Заміна цукру фруктозою корисна людям, які хворіють на діабет, а не тим, хто хоче схуднути. За калорійністю вони практично рівні.

Стевія

Вона солодша за цукор і майже без калорій. Але є один мінус – специфічний посмак.

Еритрит

Міститься у динях, винограді, соєвому соусі, грушах. Має нульову калорійність і проносний ефект.

Сорбіт

Ця речовина є у складі горобини, яблук та абрикосів. Вона не дуже солодка і ще й калорійна, так само як й білий цукор.

Ксиліт

Отримують цей замінник цукру з відходів перероблення кукурудзи та бавовняного насіння. При чому за рівнем солодкавості та калорійності замінник від реального цукру не відрізняються. Крім цього, ксиліт має жовчогінний та проносний ефект, але не пошкоджує зубну емаль.

Синтетичні замінники цукру

Якщо говорити коротко про штучні підсолоджувачі, то вони не такі вже й гірші, ніж натуральні, каже дієтолог. Вони не мають калорій, але набагато солодші, ніж цукор, тому активно використовуються у харчовій промисловості.

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Усе, що варто знати про замінники цукру / Фото instagram

Текст публікації Андрія Невського:

Замінники цукру

Безглуздо думати, що можна схуднути, тільки замінивши калорійний цукор на некалорійні аналоги. Причина ожиріння не в цукрі, а в профіциті калорій. Заміна цукру принесе результат, якщо використовувати її в комплексі з іншими низькокалорійними хитрощами. Тільки треба розуміти, що з замінників піде на користь схудненню, а що – хитрощі маркетологів.

Які є альтернативи цукру?

Натуральні: фруктоза, стевія, сорбіт, ксиліт, еритрит.

Синтетичні: цикламат, аспартам, сукралоза та інші.