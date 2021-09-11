Що відбувається з організмом, якщо їсти з пластикових контейнерів

11 вересня 2021 , 07:00
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Джерело:

EcoWatch

Вода у пляшках та їжа у пластикових контейнерах – звичне явище у сучасному світі. Однак вчені застерігають, пластмаса з такого посуду переноситься на продукти та шкодить організму.

За даними дослідження The Journal of Food Science, людина щороку поглинає щонайменше 74 000 частинок мікропластику. Майже третина з цього об’єму надходить від споживання їжі з пластикових контейнерів.

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Шкода організму

Коли ми ковтаємо пластик, він може залишатися в тілі та викликати довгострокові медичні проблеми, стверджують вчені. Річ у тім, що він містить безліч хімічних речовин, включаючи фталати, бісфеноли A, S і F, а також поліхлоровані біфеніли. Потрапляючи в організм, вони провокують розвиток різних захворювань, зокрема:

  • рак;
  • ослаблення імунної системи;
  • зниження дітородної функції як у чоловіків, так і у жінок;
  • ожиріння;
  • затримка розвитку у дітей;
  • порушення роботи усіх органів тощо.

Не менш тривожним є те, що матері можуть передавати мікропластик через плаценту своїм плодам.


Пластмаса з посуду переноситься на продукти та шкодить організму / Фото inferrapack

Як мінімізувати кількість споживаного пластику

  • Не кладіть пластиковий посуд у мікрохвильову піч та посудомийну машину. Сильне нагрівання може посилити випадання мікропластику.
  • При можливості використовуйте керамічний або скляний посуд для їжі на винос.
  • Пийте воду з багаторазових пляшок з нержавіючої сталі або скла.
  • Не використовуйте повторно ємності для доставки їжі.
  • Регулярно пилососьте будинок і проводьте вологе прибирання. У навколишньому середовищі теж багато пластику і з пилом ці частинки потрапляють в оселю. Прибираючи її, ми також будемо очищати повітря.
Автор: Іванна Кутнів