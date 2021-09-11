Что происходит с организмом, если есть из пластиковых контейнеров

Вода в бутылках и еда в пластиковых контейнерах - обычное явление в современном мире. Однако ученые предостерегают, пластмасса из такой посуды переносится на продукты и вредит организму.

По данным исследования The Journal of Food Science, человек ежегодно поглощает не менее 74 тысяч частиц микропластика. Почти треть из этого объема поступает от потребления пищи из пластиковых контейнеров.

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Вред организму

Когда мы глотаем пластик, он может оставаться в теле и вызывать долгосрочные медицинские проблемы, утверждают ученые. Дело в том, что он содержит множество химических веществ, включая фталаты, бисфенол A, S и F, а также полихлорированные бифенилы. Попадая в организм, они провоцируют развитие различных заболеваний, в частности:

рак;

ослабление иммунной системы;

снижение детородной функции как у мужчин, так и у женщин;

ожирение;

задержка развития у детей

нарушение работы всех органов и тому подобное.

Не менее тревожным является то, что матери могут передавать микропластик через плаценту своим плодам.



Пластмасса с посуды переносится на продукты и вредит организму / Фото inferrapack

Как минимизировать количество потребляемого пластика