Що робити, якщо мікрохвильовка не гріє: дієві поради, які допоможуть її полагодити

З усієї побутової техніки на кухні найчастіше ми використовуємо мікрохвильовку. Тому її несправність сильно засмучує.

Іноді мікрохвильовка перестає виконувати свою основну функцію – нагрівати їжу та напої, але при цьому працює. Ідеї 24 розповідають причини та як полагодити техніку.

Рекомендуємо Яскраві коктейлі із Zubrowka зі справжнім літнім вайбом – частина 5

Причини несправності

Найчастіше причиною несправності мікрохвильовки є зношення деталей, на яке часто впливають такі фактори:

підігрів їжі у посуді з металевим малюнком;

робота мікрохвильової печі з порожньою камерою;

підігрів заборонених продуктів;

металевий предмет всередині.



Розігрівайте їжу у дозволеному посуді / Фото Pinterest

Важливо дотримуватись інструкції та правил використання мікрохвильовки. Найкраще гріти їжу в посуді із прозорого жароміцного скла. У ньому вона прогрівається рівномірно, при цьому сам посуд залишається холодним. Для підігріву ще добре підходить посуд зі спеціального пластику – поліпропілену чи поліаміду.

Можна використовувати і звичайні тарілки зі скла, кераміки, фарфору, але без малюнків.

Які несправності виникають у мікрохвильовці

Як розслабитись після важкого дня? Запроси друзів на келих

Якщо ваша мікрохвильова піч гуде, в камері немає світла, тарілка не крутиться, не включається вентилятор чи не нагрівається їжа – очевидно, вона зламалась.

Мікрохвильовка буде працювати, але не грітиме їжу, якщо:

Є великі перепади напруги у лінійній мережі. Скористайтесь стабілізатором напруги, щоб покращити ситуацію. Ви також можете увімкнути блок безперебійного живлення.

Зламалася система дверей і мікрохвильовка не щільно закривається. Спробуйте її відрегулювати або замінити.

Підключені два або більше прилади великої потужності до однієї розетки. Спробуйте переставити піч в інше місце і гріти їжу там.

Помилково наставлений інший режим. Можливо, ви забули перемикнути на звичайний – після розморожування.

Є помилка у блоці управління або порушена робота таймера.

Проблема в силовому ланцюзі: високовольтному діоді, конденсаторі, запобіжниках, високовольтному трансформаторі чи магнетроні.



Причини несправності мікрохвильовки / Фото Master plus

До теми Навушники-вкладиші: 3 важливі речі, які вам слід з'ясувати перед купівлею

Якщо ваша мікрохвильовка нова і ще на гарантії, краще віднести її у сервісний центр. Несправність може бути наслідком використання неякісних деталей і поганого заводського збору. В такому випадку відремонтувати техніку можна безплатно. Або ж, якщо у вас є досвід роботи з електричними приладами, можете спробувати зробити це самостійно.