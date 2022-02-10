Що робити, коли засмітився унітаз: 5 дієві та бюджетні методи

Засмічений унітаз – неприємна проблема, яка вимагає швидкого вирішення. На щастя, в більшості випадків почистити його не так вже й складно.

Ідеї 24 знають кілька методів, які можуть допомогти "розблокувати" унітаз без допомоги спеціаліста. Про це ми розповідаємо покроково – читайте в матеріалі.

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Як почистити засмічений унітаз

Спосіб №1: гаряча вода

Часом гарячої води достатньо, щоб очистити невелике засмічення. Нагрійте воду в каструлі, але не доводьте до кипіння. Злийте її в унітаз і почекайте кілька хвилин.

Якщо ви бачите, що вода злегка почала стікати, це означає, що вам вдалося послабити засмічення. Змийте воду 1 – 2 рази, щоб очистити унітаз повністю.

Спосіб №2: гаряча вода та рідке мило

Якщо гаряча вода не діє або ви не хочете чекати, спробуйте додати рідке мило. Налийте приблизно 60 грамів рідкого мила в унітаз. Залиште на 5 – 10 хвилин.

Налийте невелику каструлю з гарячою водою в унітаз і залиште її трохи постояти. Змийте воду, щоб перевірити, чи засмічення очистилося. У більшості випадків мило виштовхує засмічення вперед через трубу.

Спосіб №3: суміш харчової соди та оцту

Зачерпніть воду з унітаза, залишивши лише невелику кількість в каналізації. Насипте всередину пів коробки харчової соди та 1 склянку оцту і дочекайтеся завершення реакції (близько 25 хвилин). Налийте в унітаз 1 – 1,5 літрів окропу або ж гарячої води, щоб повністю очистити засмічення. Якщо потрібно, то повторіть процес.

, що краще не наливати киплячу воду в унітази, які мають труби з тонкого пластику.

Спосіб №4: хімічні засоби

Різні хімічні речовини діють по-різному, тому ви повинні уважно прочитати інструкції перед використанням будь-якого з них. Вилийте засіб в унітаз і залиште його там на час, що зазначений в інструкції.

Змийте злив унітазу водою. Якщо засмічення все ще є, спробуйте скористатися іншим методом або повторіть процедуру, використовуючи той самий хімічний продукт.

Спосіб №5: вантуз або спеціальний кабель для очищення

Поставте вантуз чашею вниз над отвором для зливу. Гума повинна бути повністю занурена у воду. Зробіть кілька різких штовхальних рухів, утримуючи ручку плунжера. Повторіть дію кілька разів. Вантуз може створити тиск всередині унітазу, який зруйнує засмічення.

Якщо засмічення є далеко в трубі і вантуз не може до нього дістатися, то прочистьте унітаз спеціальним тросом. Для цього просуньте трос через трубу до засмічення і потягніть його на себе, як тільки відчуєте засмічення. Змийте воду, щоб повністю очистити унітаз.



Як очистити стік унітаза / Фото 5-Minute Crafts

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