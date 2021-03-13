Що подарувати тим, хто не уявляє свого життя без фітнесу

Джерело:24 канал
У вашому житті точно є люди, які люблять виконувати фізичні вправи й постійно займаються фітнесом. Якщо ви хочете обрати для них подарунок, але не знаєте, що краще придбати, скористайтеся нашою добіркою.
Ми пропонуємо обрати універсальний сюрприз, який оцінить будь-яка любителька фізичних навантажень. Ці речі практичні та корисні, тому ви точно вгадаєте з подарунком.
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