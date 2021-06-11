Живите проще: 9 полезных лайфхаков для кухни

Чтобы уметь быстро управляться на кухне одного только желания мало. Нужны знания и жизненные хитрости, благодаря которым жизнь на кухне станет проще и удобнее. И как это все организовать?

На эти и другие вопросы мы дадим вам ответ и полезные идеи. Вам остается только применить их на практике.

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Поваренная книга без пятен

Чтобы поваренная книга случайно не закрылась, а искать нужный рецепт не пришлось перепачканными руками, воспользуйтесь вешалкой для одежды. Закрепите книгу и повесьте вешалку на ручку шкафчика. Теперь рецепт будет всегда перед глазами.



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Как оригинально подать мороженое

Разрежьте пластиковый стакан после того, как достанете его из морозильника. Кольца мороженого останется украсить мятой и джемом. Гости будут приятно удивлены такой оригинальной подачей десерта.



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Как избавиться от накипи в чайнике

Лишить чайник от накипи оказывается довольно легко. Нужно прокипятить в чайнике литр воды со 100 мл уксуса и 1 ст. л. пищевой соды, чтобы от накипи не осталось и следа.



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Место для грязных деревянных ложек

Грязные деревянные ложки во время приготовления пищи пачкают рабочее пространство. Чтобы постоянно не вытирать столешницу, просуньте ручку ложки в отверстие на ручке кастрюли. Больше никаких пятен!



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Дополнительное рабочее пространство на кухне

Увеличить площадь рабочей зоны можно, выдвинув ящик и разместив на нем разделочную доску.



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Как приготовить правильный сэндвич

Не ждите хорошее настроение. Создайте его самостоятельно, пригласив друзей на коктейль с Zubrowka Rose

Чтобы приготовить хрустящие тосты, достаточно положить два кусочка хлеба в одну секцию для обжаривания. Внешняя сторона подрумянится, внутренняя останется мягкой.



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Как отмыть узкий сосуд

Если вы не можете дотянуться рукой до дна узкого стакана или вазы, наденьте губку на вилку. Так вы доберетесь до дна любого узкого сосуда и хорошенько его промоете.



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Как продлить жизнь овощам в холодильнике

Перед закладкой овощей в контейнер постелите на дно бумажные полотенца или сухие губки, которые будут впитывать лишнюю влагу. Периодически полотенца меняйте, а из губок выжимайте воду.



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Как открутить тугую крышку

Крышка банки скользит и не откручивается? Провернуть ее можно, надев на руку резиновую перчатку. Площадь сцепления увеличится и крышка больше не будет проскальзывать в руке.



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