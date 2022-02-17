Как заставить ягодицы расти: 2 секрета от фитнесс-тренера

Красивые подтянутые ягодицы – это не выигранные в лотерею хорошие гены, а тяжелая работа над своим телом. Только благодаря регулярным и качественным тренировкам можно добиться желаемого результата.

Если, конечно, не упускать из виду несколько важных факторов. О них мы сегодня и поговорим.

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Бывает, изо всех сил в течение длительного времени прокачиваете ноги и ягодицы, а результат не радует. Поэтому и стоит не забывать о некоторых моментах, которые могут улучшить эффективность ваших занятий. Советами поделился тренер Кирилл Торос.

Что важно в работе над упругими ягодицами

Не забывайте делать разминку перед основными упражнениями. Во время нее хорошенько потяните ягодичные мышцы . Это сделает их более эластичными, и они легко включатся в работу.

Во время нее . Это сделает их более эластичными, и они легко включатся в работу. Выполните одно упражнение с минимальной нагрузкой для разогрева (подойдут обычные махи ногами с фитнесс-резинкой). Это нальёт мышцы кровью, что поможет вам лучше ощущать их во время рабочей нагрузки.

После этого уже можно переходить к основному комплексу упражнений.

3 условия для лучшего результата

Помните о профиците калорий – это играет значительную роль для роста мышц.

Давайте мышцам время на восстановления.

Грамотно составьте план занятий – не тренируйте ягодицы чаще, чем 2 раза в неделю.

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Не чувствуешь работу ягодицы во время тренировок?

Выполни разминку

Потяни мышцы

Сделай упражнение для разогрева

Переходи к рабочим подходам

Помни также о профиците калорий для роста, о восстановлении и грамотно составленном тренировочном плане.