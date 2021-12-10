Запеченные яблоки со вкусом глинтвейна: +1 идея, как сделать вечер более уютным
Источник:инстаграм Эктора Хименеса-Браво
За окном зима набирает обороты, поэтому самое время и рецепты адаптировать на праздничный лад. Этот десерт добавит тепло дома и напомнит, что до Нового года осталось не так много времени.
Когда на улице метет снег, а мороз пробирает до самых косточек – самое время вспомнить о глинтвейне (или его альтернативе). Звездный кулинар Эктор Хименес-Браво рассказал, как запечь яблоки с нотками Рождества. Этот вкус станет идеальным дополнением к уютному новогоднему фильму. Скорее сохраняйте рецепт!
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Запеченные яблоки со вкусом глинтвейна
Ингредиенты:
- Яблоки – 5 штук;
- Грецкие орехи – 100 граммов;
- Изюм – 100 граммов;
- Сахар коричневый – 150 граммов;
- Каркаде – 10 грамм;
- Специи для глинтвейна (корица, кардамон, гвоздика, имбирь);
- Апельсинова цедра;
- Вода – 300 миллилитров.
Способ приготовления:
- Вырежьте из яблок серединку и нафаршируйте их измельченными изюмом и орехами.
- Тогда приготовьте маринад. Для этого смешайте сахар, каркаде, специи, цедру и воду в сотейнике. Прокипятите все 5 минут на среднем огне.
- Затем заверните нафаршированные яблоки фольгой и залейте маринадом, как показано на видео.
- Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 20 минут.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Эктора Хименеса-Браво:
Запеченные яблоки со вкусом глинтвейна
Это зимний десерт, даже немного рождественский! Пора создавать уют, даже ставить елку.
Ингредиенты:
Одиночные яблоки - 5 шт
Грецкие орехи - 100 гр
Изюм - 100 гр
Сахар коричневый - 150 гр
Каркаде - 10 гр
Специи из-под глинтвейна (корица, кардамон, гвоздика, имбирь)
Апельсиновая цедра
Вода - 30 мл
В яблоках вырезаем начинку, как на видео.
Изюм нарезаем, дробим орехи и фаршируем этой начинкой яблоки.
Делаем маринад: сахар, чай, специи, цедру и воду соединяем в сотейнике и закипаем 5 минут на среднем огне.
Нам следует запекать яблоки в маринаде, очень важно, чтобы они не прилипли к фольге. Яблоки будут очень сочные. Возьмите фольгу Non Stick, она отлично справится с этой задачей.
Заворачиваем фаршированные яблоки как на видео и заливаем маринадом.
Ставим запекаться в духовку при 180 градусах на 15 – 20 минут.
И самое вкусное: сметану или йогурт выкладываем на дно тарелки, сверху порцию яблок и наслаждаемся!