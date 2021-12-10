Запеченные яблоки со вкусом глинтвейна: +1 идея, как сделать вечер более уютным

За окном зима набирает обороты, поэтому самое время и рецепты адаптировать на праздничный лад. Этот десерт добавит тепло дома и напомнит, что до Нового года осталось не так много времени.

Когда на улице метет снег, а мороз пробирает до самых косточек – самое время вспомнить о глинтвейне (или его альтернативе). Звездный кулинар Эктор Хименес-Браво рассказал, как запечь яблоки с нотками Рождества. Этот вкус станет идеальным дополнением к уютному новогоднему фильму. Скорее сохраняйте рецепт!

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Запеченные яблоки со вкусом глинтвейна

Ингредиенты:

Яблоки – 5 штук;

Грецкие орехи – 100 граммов;

Изюм – 100 граммов;

Сахар коричневый – 150 граммов;

Каркаде – 10 грамм;

Специи для глинтвейна (корица, кардамон, гвоздика, имбирь);

Апельсинова цедра;

Вода – 300 миллилитров.

Способ приготовления:

Вырежьте из яблок серединку и нафаршируйте их измельченными изюмом и орехами. Тогда приготовьте маринад. Для этого смешайте сахар, каркаде, специи, цедру и воду в сотейнике. Прокипятите все 5 минут на среднем огне. Затем заверните нафаршированные яблоки фольгой и залейте маринадом, как показано на видео. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 20 минут.

Приятного аппетита!

сметану или йогурт выложите на дно тарелки, а сверху – порцию яблок. Наслаждайтесь!

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Текст публикации Эктора Хименеса-Браво:

Запеченные яблоки со вкусом глинтвейна

Это зимний десерт, даже немного рождественский! Пора создавать уют, даже ставить елку.

Ингредиенты:

Одиночные яблоки - 5 шт

Грецкие орехи - 100 гр

Изюм - 100 гр

Сахар коричневый - 150 гр

Каркаде - 10 гр

Специи из-под глинтвейна (корица, кардамон, гвоздика, имбирь)

Апельсиновая цедра

Вода - 30 мл

В яблоках вырезаем начинку, как на видео.

Изюм нарезаем, дробим орехи и фаршируем этой начинкой яблоки.

Делаем маринад: сахар, чай, специи, цедру и воду соединяем в сотейнике и закипаем 5 минут на среднем огне.

Нам следует запекать яблоки в маринаде, очень важно, чтобы они не прилипли к фольге. Яблоки будут очень сочные. Возьмите фольгу Non Stick, она отлично справится с этой задачей.

Заворачиваем фаршированные яблоки как на видео и заливаем маринадом.

Ставим запекаться в духовку при 180 градусах на 15 – 20 минут.

И самое вкусное: сметану или йогурт выкладываем на дно тарелки, сверху порцию яблок и наслаждаемся!