Как за 30 секунд снять кольцо с опухшего пальца: видео

Периодически у людей, которые носят кольца, возникают ситуации, когда эти аксессуары трудно снять с опухших пальцев. В таких случаях приходится использовать мыло, крем, растительное масло и другие самые неожиданные способы, которые редко бывают эффективными.
Для таких ситуаций мы подготовили видео, благодаря которому вы сможете научиться быстро снимать кольца с пальцев. Процесс несложный, но требует максимальной концентрации.
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В основном пальцы отекают по ряду причин:
- стресс,
- изменения в весе,
- употребление большого количества воды,
- длительный перелет,
- поедание пищи с большим количеством соли,
- беременность,
- травмы пальца.
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Если вы чувствуете, что пальцы начинают отекать, лучше сразу снять все аксессуары и не доводить ситуацию до критического состояния.
В случае, если простым способом кольца снять невозможно, воспользуйтесь нашим лайфхаком.
Когда будете снимать кольцо, обязательно будьте осторожны с острыми предметами и не спешите в процессе. Если не сможете справиться самостоятельно, обратитесь за помощью.
Подробно, как снять кольцо с опухшего пальца смотрите в видео: