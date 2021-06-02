Как за 30 секунд снять кольцо с опухшего пальца: видео

Периодически у людей, которые носят кольца, возникают ситуации, когда эти аксессуары трудно снять с опухших пальцев. В таких случаях приходится использовать мыло, крем, растительное масло и другие самые неожиданные способы, которые редко бывают эффективными.

Для таких ситуаций мы подготовили видео, благодаря которому вы сможете научиться быстро снимать кольца с пальцев. Процесс несложный, но требует максимальной концентрации.

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В основном пальцы отекают по ряду причин:

стресс,

изменения в весе,

употребление большого количества воды,

длительный перелет,

поедание пищи с большим количеством соли,

беременность,

травмы пальца.

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Если вы чувствуете, что пальцы начинают отекать, лучше сразу снять все аксессуары и не доводить ситуацию до критического состояния.

В случае, если простым способом кольца снять невозможно, воспользуйтесь нашим лайфхаком.

Когда будете снимать кольцо, обязательно будьте осторожны с острыми предметами и не спешите в процессе. Если не сможете справиться самостоятельно, обратитесь за помощью.

Подробно, как снять кольцо с опухшего пальца смотрите в видео: