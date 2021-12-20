Только два движения: как за 2 минуты снять напряжение в шее с помощью теннисного мячика

Работа за компьютером – это почти всегда неправильное положение спины и вытянутая вперед голова. Результат – в конце дня ощущается тяжесть в шее. Как расслабить мышцы, смотрите дальше на видео.

Тренер Кирилл Торос показал простой способ, который поможет избавиться от напряжения и боли в шее. Все, что вам понадобится, – теннисный мячик и 2 минуты свободного времени. С этими упражнениями вы забудете о тяжести в мышцах после рабочего дня.

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Как снять напряжение в шее

Найдите затылочные бугорки с обеих сторон от позвоночника. По 20 секунд круговыми движениями промассируйте их теннисным мячиком. Зафиксируйте теннисный мяч между головой и стеной. В течение 1 минуты аккуратно выполняйте повороты головы вправо и влево.

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Во время массажа вы можете почувствовать точки, в которых напряжение мышц особенно сильно. Они будут ощущаться как тугие комочки, нажимать на которые достаточно неприятно. Хорошо проработайте эти зоны, пока мышцы не станут мягкими.

Не разрабатывайте шею по центру, непосредственно над хребтом, массируйте мячиком мышцы шеи с обеих сторон от него. Не совершайте резких движений!

Текст публикации Кирилла Тороса:

Забудь о напряжении в шее!

Всего два движения и ты почувствуешь легкость. Я все больше удивляюсь, чего можно добиться, используя простой теннисный мячик!