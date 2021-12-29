Взрывное шоколадное печенье из 6 ингредиентов: легкий рецепт на новогодний стол
Источник:GH
Хрустящее снаружи и мягкое внутри – идеальное печенье на новогодний стол для друзей и родных. Для приготовления вам понадобится всего 6 составляющих.
Это шоколадное печенье гарантированно удивит ваших родных на новогодние праздники. Его к тому же можно готовить в любое время. Вкусы – бюджетные и очень вкусные.
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Легкий рецепт вкусного шоколадного печенья
Ингредиенты:
- 450 граммов сахара;
- 150 граммов несладкого какао;
- пол чайной ложки соли;
- 4 больших яичных белка;
- 1 столовая ложка ванильного экстракта;
- 180 г полусладкой или горькой шоколадной стружки.
Приготовление
Разогрейте духовку до 150 градусов. Застлайте две формы для печенья пергаментной бумагой и слегка смажьте антипригарным кулинарным спреем.
В большой миске взбейте кондитерский сахар, какао и соль. Добавьте яичные белки, ванилин и кропотливо перемешайте древесной ложкой до однородности. Добавить шоколадную стружку. Отставьте тесто в течение 5 минут. Если тесто слишком жидкое, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 10 минут.
Выкладывайте тесто столовыми ложками на расстоянии 5 сантиметров друг от друга на противень. Выпекайте от 13 до 15 минут или до застывания. Оставьте остыть на формочках 3 минуты. Затем с помощью лопатки осторожно переложите на решетку до полного охлаждения.
Рецепт шоколадного печенья на новогодний стол / Фото GH