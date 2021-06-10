Как избавиться от пятен ржавчины на одежде: 4 проверенных народных способа

Пятна от ржавчины на одежде очень сложно вывести. Для этого приходится покупать различные дорогие средства, которые в итоге не дают ожидаемого результата.

Мы предлагаем вам 4 проверенные народные средства, благодаря которым вы с легкостью сможете вывести пятна от ржавчины на любой одежде. Результат вас ошеломит.

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Моющее средство

Если на ваших вещах есть небольшие пятна от ржавчины, самый простой способ их вывести – использовать качественное моющее средство. Для этого отправляем несколько капельку в стакан с теплой одой. Тщательно все перемешиваем и наносим на загрязненное место. Примерно через 5 минут ополаскиваем вещь и стираем в машинке.

Заметьте, для белых вещей следует использовать прозрачное или белое моющее средство.

Для выведения пятен от ржавчины можно использовать моющее средство / Фото Protkan

Сода и лимон

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Для приготовления этого средства понадобится один лимон, из которого нужно выдавить сок. Затем в жидкость добавить одну столовую ложку соды и все тщательно перемешать. Полученную смесь нужно нанести на пятно и оставить на 2 часа в солнечном месте. Через указанное время вещь ополаскиваем в воде и отправляем стираться.

Пищевая сода и лимон помогут в выведении пятен от ржавчины / Фото Ogorod

Соль и лимон

Для выведения пятна можно использовать соль и лимон. Сначала нужно посыпать пятно солью, а затем полить соком лимона. Оставляем все на несколько минут, а потом чистим щеткой до выведения пятен. После этого ополаскиваем и по желанию стираем.

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Уксус

Для выведения пятна от ржавчины можно использовать обычный белый уксус. Для этого на пятно нужно налить уксус и оставить на 15 минут. Через указанное время пятно нужно потереть руками или щеткой с мягкой щетиной.

Если ржавчина не отстала, следует повторить процесс, посыпав дополнительно пятно солью. После этого вещь нужно постирать в стиральной машинке на обычном режиме.

Уксус – универсальный пятновыводитель / Фото Slk