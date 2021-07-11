Вытирать пыль с телевизора надо уметь: 5 популярных ошибок, которые делает каждый

Еженедельная уборка дома требует много времени. И так важно ничего не упустить и все сделать правильно.

Часто на телевизоре больше всего видно пыль и жирные отпечатки пальцев, поэтому нужно часто и правильно его протирать. Идеи 24 делятся распространенными ошибками при уборке телевизора.

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Ошибки при вытирании телевизора

Салфетки

Не рекомендуем использовать для протирания телевизора обычные кухонные салфетки – лучше для этого взять ткань из микрофибры. Она специально разработана для стекла, зеркал, экранов, мобильных телефонов и объективов камер. Преимуществом такой ткани является то, что она не оставляет разводов и царапин на экране.

Избегайте попадания моющих средств на экран / Фото Pinterest

Опрыскиватель

Не рекомендуем распылять моющее средство на экран. Если ваш телевизор старый, небольшое количество воды ему не навредит, поскольку он имеет слой стекла. Однако никогда не разбрызгивайте жидкости непосредственно на экран новых моделей, поскольку они могут вызвать серьезные повреждения. Добавьте средство на ткань из микрофибры и протрите ею экран.

Моющие средства

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Сильнодействующие растворы могут нанести серьезный ущерб жидкокристаллическим, светодиодным и плазменным экранам. Моющие средства, содержащие аммиак, спирт или ацетон, использовать категорически запрещено. Очищать экран лучше сухой тканью из микрофибры. Избавиться отпечатков пальцев поможет повторное протирание – они исчезнут почти сразу. Если пятна остались, приобретите специальное средство для очистки экранов телевизора, мобильного телефона и монитора компьютера.

Пульт дистанционного управления



Не забудьте почистить пульт / Фото Pinterest

Пульт к телевизору также время от времени нуждается в уборке. На нем может храниться много бактерий, поэтому нужно тщательно его чистить. Для этого используйте дезинфицирующие салфетки. Не забудьте извлечь батарейки перед уборкой, ведь влага может их повредить.

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Динамики

Большинство телевизоров сегодня имеют встроенные динамики. Не стоит чистить их мокрой тряпкой, так как вода или моющее средство может попасть внутрь и нанести вред. Вы можете использовать во время уборки пылесос. Это поможет легко удалить пыль и другую грязь из динамиков.