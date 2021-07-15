Выбираем самый сладкий нектарин: 4 совета, как не прогадать

Нектарин – любимый летний фрукт многих из нас. Сочный, ароматный мякиш делает их королями жаркого сезона. Но как всегда покупать только лучшие плоды?

Идеи 24 делятся секретами, которые вам точно пригодятся. Так что читайте – и скорей на рынок за нектаринами!

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Внешний вид

Нектарины не должны быть слишком блестящими – это может быть признаком того, что их натерли парафином.

Лучше всего брать ярко-желтые плоды с красными боками, а вот если они будут розовыми – это показатель того, что плод еще не созрел. Следите за тем, чтобы на поверхности фруктов не было пятен.



Лучше всего брать нектарины с ярко-желтыми и красными боками / Фото pixabay

Твердость

Нектарин не должен быть слишком мягким, но и твердый брать не рекомендуется – лучше выбрать плоды, мякоть которых немного поддается при нажатии, но не продавливается.



Главное выбрать плод среднего качества / Фото pixabay

Запах

Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимуюи удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Качественные нектарины обязательно должны иметь ярко выраженный сладкий запах. Его отсутствие может говорить о том, что плоды или недозрелые, либо содержат в себе большое количество пестицидов.



Вкусные нектарины должны сладко пахнуть / Фото pixabay

Мякоть

У спелого нектарина в зависимости от сорта должны быть желтые или красные прожилки в мякоти, а если их нет – это чаще всего говорит о содержании нитратов в плодах.



Простые советы помогут выбрать сладкие нектарины / Фото pixabay