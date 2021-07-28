Вы зря стирали это руками: 9 вещей, которые можно доверить машинке

Не все вещи можно доверять машинной стирке, ведь она обычно очень жесткая. Поэтому мы часто многие предметы быта очищаем вручную.

На самом деле есть вещи, которые вы зря боялись доверять механической стирке. Идеи 24 делятся этим списком, который значительно упростит ваш быт.

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Какие вещи можно стирать в стиральной машине

Детские игрушки



Стирайте игрушки в стиральной машине / Фото Pixabay

Детские игрушки можно стирать в машинке. Для сохранения целостности, перед стирки поместите мягких зверей в отдельные мешочки. Выставьте деликатный режим, низкую температуру и добавьте лишь половину нужного моющего средства. После стирки включите дополнительное полоскание.

Кухонный инвентарь



Прихватки быстро очистит машинная стирка / Фото Pinterest

Прихватки, перчатки и фартуки теперь не нужно стирать руками, с этим прекрасно справится стиральная машина. Включите обычный режим и готово.

Кепки



Кепки можно стирать в машинке / Фото Pixabay

Вы можете спокойно доверить кепки стиральной машине. Обработайте загрязнение пятновыводителем, оставьте на 5 минут и поместите в стиральную машинку, включив быстрый цикл с холодной водой.

Спортивная обувь

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Вытяните шнурки и стельки и поместите кроссовки в барабан / Фото Pixabay

Перед стиркой кроссовок, вытащите из них стельки и шнурки, которые стоит положить в специальный мешок, чтобы они не запутались. Вы можете также поместить в машинку несколько полотенец, чтобы стирка не было такой шумной. Чтобы избавиться от неприятного запаха, можете добавить немного уксуса к моющему средству, и выбрать щадящий режим с холодной водой.

Подушки



Стирайте подушки в машинке / Фото Pinterest

В стиральной машине можно очищать не только постельное белье, но и подушки. Выберите деликатный режим и теплую воду и не забудьте включить дополнительное полоскание. Чтобы пух внутри не сбился, положите в барабан несколько теннисных мячей.

Шторка из ванны



Шторку из ванной комнаты доверяйте маханической стирке / Фото Pinterest

Шторку из ванной комнаты можно стирать в машинке с полотенцами. Делайте это в холодной воде и с обычнымколичеством моющего средства.

Сумки



Сумки и рюкзаки стирайте в машинке / Фото Pixabay

Сумки и рюкзаки спокойно отправляйте в машинку для очистки. Не забудьте извлечь все из карманов и поместить аксессуар в специальный мешочек для стирки. Включите деликатный режим с холодной водой и добавьте немного порошка.

Коврики из ванной комнаты



Коврики из ванны теперь не нужно стирать вручную / Фото Pinterest

Перед стиркой хорошо встряхните ковры и только тогда отправляйте в барабан. Выберите режим деликатной стирки с холодной водой и добавьте меньше порошка, чем обычно.

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Аксессуары домашних любимцев



Аксессуары домашних любимцев прекрасно постирает машинка / Фото Pinterest

Петли, ошейники и лежанки домашних животных поместите для очистки в стиральную машинку. Если это возможно, отделить чехол от поролоновой части, и постирайте его в холодной воде с порошком.