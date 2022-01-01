Все делали это неправильно: как быстро очистить имбирь одним предметом

Большинство людей чистят имбирь ножом и так теряют много мякоти. Рассказываем как это сделать ложкой.

Интересно "Гарри Поттер 20 лет спустя…": где смотреть долгожданную премьеру в Украине

Чистим имбирь ложкой

Сначала нужно положить имбирь в свой холодильник. Он должен быть хорошо упакован, чтобы долго сохранять свежесть.

1. Достаньте его из холодильника, когда он вам понадобится.

2. Поломайте имбирь на кусочки. После этого вы можете положить его немного намокнуть в пресную воду.

3. Возьмите ложку, желательно с легкими острыми краями и осторожно начните счищать кожуру с корня.

Посредством ложки вы можете снять кожу с неровных мест вдоль имбиря, куда ваши ножи не могут добраться.

Попробуйте этот лайфхак дома. Вам обязательно удастся.