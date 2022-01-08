Воплощаем мечту детства: как сделать хороший ночник своими руками

8 января 2022 , 11:34
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Источник:

5-Minute Crafts

Едва ли не каждый вспомнил о своей маленькой детской мечте иметь маленький ночник. Сделать его на самом деле совсем не трудно, так порадуйте себя и малышей на праздники.

Ночник помогает создать мягкое рассеянное освещение, которое выглядит очень красиво вечером. Им можно украсить гостиную, спальню или детскую.

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Ночник-фея

Что понадобится:

  • банка с крышкой;
  • канцелярский клей;
  • фигурка феи, травы и звезды из бумаги или любые другие;
  • белая акриловая краска;
  • маленькая светодиодная свеча.

Внутри банки приклейте фею и другие декоративные элементы. В этом случае использовали траву и звезды.

Возьмите белую акриловую краску и разукрасьте ею внутреннюю часть банки. Приклейте к крышке небольшую светодиодную свечу. Включите и закройте банку. 


Волшебная фея в ночнике / Фото 5-Minute Crafts

Ночник с блестящими камешками

Что понадобится:

  • банка с крышкой;
  • канцелярский клей;
  • декоративные камни;
  • светодиодная свеча.

Извне к банке приклейте декоративные камни, как на фото. Тогда с помощью клея прикрепите к крышке небольшую светодиодную свечу. Включите свечу и закройте банку.


Ночник с декоративными камнями / Фото 5-Minute Crafts

Автор: Марта Кушка