Вместо классических бутербродов: как приготовить необычную закуску с икрой и авокадо

Известный украинский кулинар показал, как приготовить интересную закуску с авокадо и красной икрой. Так, она может стать великолепной заменой классических бутербродов на новогоднем столе.

В основе закуски – минипанкейки. Это довольно нестандартный подход, ведь их преимущественно готовят с джемом или карамелью.

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Рецепт от Евгения Клопотенко

Ингредиенты

Для панкейков:

мука – 165 граммов

молоко – 250 миллилитров

сок лимона – 1 столовая ложка

яйцо – 1 штука

сахар – 1 столовая ложка

соль – 1/3 чайной ложки

сода – ½ чайной ложки

разрыхлитель – ½ чайной ложки

подсолнечное масло – 1 столовая ложка

Для начинки:

яйца – 4 штуки

авокадо – 2 штуки

сок лимона – 2 столовые ложки

соль и перец – по своему вкусу

красная икра – 1 банка

укроп – по своему вкусу

Приготовление в 10 шагов

Тесто

Вылить в большую миску молоко и добавить сок лимона. Осторожно перемешать смесь и оставить на 10 минут. "Это нужно для того, чтобы молоко начало сворачиваться и появились хлопья как в сыре. Благодаря этому панкейки будут очень нежными", – объясняет Клопотенко. В другой миске соединить яйцо и сахар. Добавить в жидкость соль и взбить вручную венчиком. Влить в миску со взбитыми яйцами подсолнечное масло и молоко с лимонным соком. Добавить муку, соду и разрыхлитель. Тщательно перемешать до однородности массы. Выложить тесто на сухую разогретую сковороду и жарить (без добавления подсолнечного или сливочного масла) до небольших пузырей. Осторожно перевернуть панкейки и обжарить с другой стороны в течение минуты.

Паста из авокадо

Очистить два спелых авокадо, убрать косточку и выложить в миску. Растереть вилкой до однородности. Отварить яйца в течение трех минут после начала кипения, чтобы внутри они остались полусырыми. Очистить их и выложить в миску с авокадо. Добавить сок лимона, соль и перец по вашему вкусу. Еще раз хорошо растереть вилкой. На основу из минипанкейков выложить пасту из авокадо и красной икры. По желанию украсить зеленью укропа.

Следует заранее достать из холодильника все составляющие, чтобы они были комнатной температуры. Кроме того, лучше выбирать максимально спелое авокадо, чтобы паста получилась вкусной, нежной и однородной. Если же плоду нужно несколько дозреть, эксперт советует поместить авокадо в герметичный пакет вместе с бананом или яблоком примерно на неделю.

Процесс приготовления / Фото Евгения Клопотенко