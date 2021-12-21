Вместо классических бутербродов: как приготовить необычную закуску с икрой и авокадо

21 декабря 2021 , 19:20
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Евгений Клопотенко

Известный украинский кулинар показал, как приготовить интересную закуску с авокадо и красной икрой. Так, она может стать великолепной заменой классических бутербродов на новогоднем столе.

В основе закуски – минипанкейки. Это довольно нестандартный подход, ведь их преимущественно готовят с джемом или карамелью.

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Рецепт от Евгения Клопотенко

Ингредиенты

Для панкейков:

  • мука – 165 граммов
  • молоко – 250 миллилитров
  • сок лимона – 1 столовая ложка
  • яйцо – 1 штука
  • сахар – 1 столовая ложка
  • соль – 1/3 чайной ложки
  • сода – ½ чайной ложки
  • разрыхлитель – ½ чайной ложки
  • подсолнечное масло – 1 столовая ложка

Для начинки:

  • яйца – 4 штуки
  • авокадо – 2 штуки
  • сок лимона – 2 столовые ложки
  • соль и перец – по своему вкусу
  • красная икра – 1 банка
  • укроп – по своему вкусу
Важно! Следует заранее достать из холодильника все составляющие, чтобы они были комнатной температуры. Кроме того, лучше выбирать максимально спелое авокадо, чтобы паста получилась вкусной, нежной и однородной. Если же плоду нужно несколько дозреть, эксперт советует поместить авокадо в герметичный пакет вместе с бананом или яблоком примерно на неделю.

Приготовление в 10 шагов

Тесто

  1. Вылить в большую миску молоко и добавить сок лимона. Осторожно перемешать смесь и оставить на 10 минут. "Это нужно для того, чтобы молоко начало сворачиваться и появились хлопья как в сыре. Благодаря этому панкейки будут очень нежными", – объясняет Клопотенко.
  2. В другой миске соединить яйцо и сахар. Добавить в жидкость соль и взбить вручную венчиком.
  3. Влить в миску со взбитыми яйцами подсолнечное масло и молоко с лимонным соком.
  4. Добавить муку, соду и разрыхлитель.
  5. Тщательно перемешать до однородности массы.
  6. Выложить тесто на сухую разогретую сковороду и жарить (без добавления подсолнечного или сливочного масла) до небольших пузырей.
  7. Осторожно перевернуть панкейки и обжарить с другой стороны в течение минуты.

Паста из авокадо

  1. Очистить два спелых авокадо, убрать косточку и выложить в миску. Растереть вилкой до однородности.
  2. Отварить яйца в течение трех минут после начала кипения, чтобы внутри они остались полусырыми. Очистить их и выложить в миску с авокадо. Добавить сок лимона, соль и перец по вашему вкусу. Еще раз хорошо растереть вилкой.
  3. На основу из минипанкейков выложить пасту из авокадо и красной икры. По желанию украсить зеленью укропа.

Процесс приготовления / Фото Евгения Клопотенко

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Автор: Катерина Сердюк