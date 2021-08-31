Приготовит даже ребенок: невероятно вкусный десерт KitKat из трех ингредиентов

31 августа 2021 , 12:29
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Источник:

инстаграм Валерии Чепишко

Шоколадные батончики KitKat популярны во всем мире и завоевали любовь тысяч людей. Но мало кто знает, что одноименный десерт можно приготовить дома.

Для этого вам потребуется всего три ингредиента. Рецептом поделилась украинский фуд-блогер Валерия Чепишко.

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Десерт KitKat

Ингредиенты на 4 штуки:

  • Батончик KitKat – 5 штук.
  • Сгущенное молоко – 300 миллилитров.
  • Белый шоколад – 300 грамм.
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Для приготовления десерта понадобится белый шоколад / Фото Pixabay

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Как приготовить:

  • Соединяем сгущенное молоко и белый шоколад. Помешивая, держим на небольшом огне до получения однородной консистенции.
  • Форму застилаем пергаментной бумагой.
  • На форму выкладываем 4 батончика.
  • Заливаем батончики массой из шоколада и сгущенки.
  • Посыпаем десерт нарезанным батончиком.
  • Убираем в холодильник на пару часов или на 30 минут в морозилку, после чего наслаждаемся десертом.

Как приготовить десерт KitKat: смотрите видео

 

Автор: Наталя Бережна