Вкусные вяленые томаты: как легко приготовить дома

19 августа 2021 , 22:02
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Источник:

инстаграм Валерии Чепишко

Вяленые помидоры – это невероятно вкусно. Их используют в приготовлении пасты, пиццы и других блюд.

Эта закуска считается отличным антидепрессантом, ведь улучшает работу нервной системы. Как приготовить вяленые томаты дома – рассказала украинский фуд-блогер Валерия Чепишко.

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Бюджетные вяленые томаты в домашних условиях

Вяленые томаты  – "деликатес", который в магазине продается по запредельной цене, а на самом деле стоит довольно дешево! Приготовить их дома очень легко,
– отметила Валерия Чепишко.

Ингредиенты:

  • Маленькие мясистые помидоры (Черри, сливки и пр.) – 1 килограмм.
  • Чеснок – 6 зубчиков. 
  • Оливковое масло.
  • Итальянские травы.
  • Соль.
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Вяленые помидоры – отличное дополнение к различным блюдам / Фото Pixabay

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Как приготовить:

  • Помидоры разрезаем пополам и выкладываем на противень с фольгой или пергаментной бумагой.
  • Посыпаем томаты солью и травами.
  • В хаотичном порядке раскладываем нарезанный чеснок и сбрызгиваем оливковым маслом.
  • Ставим в разогретую до 80 градусов духовку примерно на 4 часа (режим верх/низ и периодически открываем дверцу, чтобы выходила влага).
  • Совет от блогера: важно не пересушить помидоры, они должны остаться мягкими и влажными.
  • Готовые помидоры выкладываем в банку слоями: томаты, травы, чеснок, оливковое масло и повторяем комбинацию.
  • Закрываем банку и даем полностью остыть. Хранить закуску нужно в холодильнике.⠀

 

Автор: Наталя Бережна