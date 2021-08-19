Вкусные вяленые томаты: как легко приготовить дома
19 августа 2021 , 22:02Читати новину українською
Источник:инстаграм Валерии Чепишко
Вяленые помидоры – это невероятно вкусно. Их используют в приготовлении пасты, пиццы и других блюд.
Эта закуска считается отличным антидепрессантом, ведь улучшает работу нервной системы. Как приготовить вяленые томаты дома – рассказала украинский фуд-блогер Валерия Чепишко.
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Бюджетные вяленые томаты в домашних условиях
Вяленые томаты – "деликатес", который в магазине продается по запредельной цене, а на самом деле стоит довольно дешево! Приготовить их дома очень легко,
– отметила Валерия Чепишко.
Ингредиенты:
- Маленькие мясистые помидоры (Черри, сливки и пр.) – 1 килограмм.
- Чеснок – 6 зубчиков.
- Оливковое масло.
- Итальянские травы.
- Соль.
Вяленые помидоры – отличное дополнение к различным блюдам / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Помидоры разрезаем пополам и выкладываем на противень с фольгой или пергаментной бумагой.
- Посыпаем томаты солью и травами.
- В хаотичном порядке раскладываем нарезанный чеснок и сбрызгиваем оливковым маслом.
- Ставим в разогретую до 80 градусов духовку примерно на 4 часа (режим верх/низ и периодически открываем дверцу, чтобы выходила влага).
- Совет от блогера: важно не пересушить помидоры, они должны остаться мягкими и влажными.
- Готовые помидоры выкладываем в банку слоями: томаты, травы, чеснок, оливковое масло и повторяем комбинацию.
- Закрываем банку и даем полностью остыть. Хранить закуску нужно в холодильнике.⠀