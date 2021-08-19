Вкусные вяленые томаты: как легко приготовить дома

Вяленые помидоры – это невероятно вкусно. Их используют в приготовлении пасты, пиццы и других блюд.

Эта закуска считается отличным антидепрессантом, ведь улучшает работу нервной системы. Как приготовить вяленые томаты дома – рассказала украинский фуд-блогер Валерия Чепишко.

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Бюджетные вяленые томаты в домашних условиях

Вяленые томаты – "деликатес", который в магазине продается по запредельной цене, а на самом деле стоит довольно дешево! Приготовить их дома очень легко,

– отметила Валерия Чепишко.

Ингредиенты:

Маленькие мясистые помидоры (Черри, сливки и пр.) – 1 килограмм.

Чеснок – 6 зубчиков.

Оливковое масло.

Итальянские травы.

Соль.

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Вяленые помидоры – отличное дополнение к различным блюдам / Фото Pixabay

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