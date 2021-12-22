Витаминная бомба: рецепт фруктово-ягодного чая с ежевикой
22 декабря 2021 , 19:14Читати новину українською
Источник:meta.ua
Зимняя пора – идеальная возможность провести время с близкими, окутавшись теплом и уютом родного дома. Лучшим дополнением семейного вечера станет новогодняя кинолента, мягкое одеяло и вкусный чай.
Предлагаем попробовать рецепт насыщенного фруктово-ягодного чая, основным ингредиентом которого является ежевика. Такой напиток не только подарит незабываемый вкус, но и повысит иммунитет.
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Витаминный чай
Вам понадобится:
- горсть ежевики (свежей или замороженной);
- сахар – 2 столовые ложки;
- половина яблока;
- апельсин – 1 штука;
- немного мяты;
- кипяток.
Приготовление в три шага
- Сначала перетрите ежевику, добавив сахар и сок половины апельсина.
- Положите получившуюся смесь, кусочки апельсина и яблоки, а также листики мяты в чайник.
- Залейте кипятком и оставьте настояться в течение 5 минут.
Интересная идея
Довольно эффектно подать такой чай в "кружках-сердцах". Не сомневайтесь, ваши родные будут тронуты!
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