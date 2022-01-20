Ваша жизнь не будет прежней: тиктокерша показала, как нужно одевать домашний халат

Зимой халат особенно полезный – в нем тепло и комфортно. Но часто пояс сползает и халат развязывается.

Блогер Эмма показала на своей странице в токтоке, как этого можно избежать. Многие и не догадывались, что одеть халат можно по-другому.

И еще Продолжение "Эйфории" и другие главные кинопремьеры: что посмотреть зрителям на OLL.TV в январе

Так, все мы носим халат привычным способом – пояс пропускаем через петли вдоль всей талии, а затем завязываем спереди. Сначала все хорошо, но потом пояс сползает и халат развязывается. А это раздражает. И однажды тиктокер сделала неожиданное для себя открытие, изменившее ее жизнь.

Мне кажется, что я прожила последние 28 с половиной лет жизни в какой-то испорченной симуляции. Потому что я посмотрела видео, в котором рассказывают, как нужно правильно завязывать свой халат, а на самом деле вы это делали неправильно, – рассказала Эмма в видео.

По словам девушки, гораздо удобнее, если пояс пропустить в обратном направлении только через 2 боковые петли, вытащить его вперед и завязать. Так вам не нужно будет больше поправлять время от времени халат.

Видео с таким лайфхаком быстро стало вирусным в тектоке: