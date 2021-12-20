Как уснуть за 60 секунд: полезный лайфхак
20 декабря 2021 , 23:51Читати новину українською
Источник:Healthline
Многие люди страдают бессонницей, и причины этому самые разные. Прежде всего, на скорость засыпания и качество сна влияет экология, образ жизни, переживания и т.д.
Если вы чувствуете беспокойство, стресс или бессонницу – вам может пригодиться техника "4 – 7 – 8". Этот способ поможет расслабиться и быстрее уснуть.
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"4 –7 – 8"
Этот способ дыхания сочетает в себе медитацию и визуализацию. Следует отметить, что при наличии астмы или заболеваний легких необходимо сперва проконсультироваться с врачом.
Один цикл упражнения: пошаговая инструкция
- Слегка раскройте губы, выдохните через рот, издав характерный свистящий звук;
- Закройте губы и тихо вдохните через нос.
- Сосчитайте до 4.
- Задержите дыхание на 7 секунд.
- Выдохните (со свистящим звуком) в течение 8 секунд.
- Не слишком сосредотачивайтесь в конце каждого цикла – попробуйте практиковать это "бездумно".
- Выполните цикл за 4 полных вдоха.
Если одной техники недостаточно, ее можно комбинировать с другими лайфхаками, чтобы повысить эффективность. К примеру:
- маска для сна;
- белый шум;
- беруши;
- релакс-музыка;
- эфирные масла, в частности лаванда;
- снижение потребления кофеина;
- йога перед сном.