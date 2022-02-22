Упражнение для тех, кто весь день на ногах: смотрите на видео, как снять боль в пояснице

Не зависимо от возраста, все хотя бы раз чувствовали дискомфорт или даже боль в поясничном отделе позвоночника. Но есть одно действенное упражнение, которое поможет справиться с этими неприятными симптомами.

На работе все время на ногах или просто выдался насыщенный день, а к вечеру поясница просто "отваливается"? Знакомо? Если да, то обязательно берите на вооружение одно упражнение, которое показал тренер Кирилл Торос.

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Простое упражнение от боли в пояснице

Лягте, поясницу прижмите к полу, разведите руки в стороны, а лопатки не отрывайте. Ноги поднимите и согните в коленях так, чтобы образовался угол 90 градусов. Выполняйте плавные наклоны ногами вправо и влево.

На что влияет упражнение

Усиливает кровообращение в проблемной зоне и ускоряет восстановление позвоночника.

Вовлекает в работу мышцы, разгружает проблемную зону позвоночника и снижает болевой синдром.

Выполняйте все движения спокойно и медленно, дышите размеренно. Делайте по 20 – 30 раз, постепенно увеличивая амплитуду. У вас не должен появляться дискомфорт.Перед выполнением этого упражнения проконсультируйтесь у врача и убедитесь, нет ли у вас противопоказаний!

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Боль в пояснице

Простое упражнение, которое поможет:

Усилить кровообращение в проблемной зоне, доставить питательные вещества к позвоночнику и ускорить восстановление.

Включает в работу мышцы, разгружает проблемную зону позвоночника и снижает болевой синдром.

Выполняйте по 20-30 раз

Движения плавные

Постепенно увеличивайте амплитуду движения

Будьте здоровы!