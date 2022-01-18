Так еда будет храниться дольше: как упаковать продукты для заморозки без вакууматора

И тысячи лет назад человечество понимало, что заморозка продуктов – один из самых лучших способов сохранить свежесть. Сегодня же, чтобы продлить срок хранения пищи, используют еще и вакуумацию. Но что делать, если дома нет специального девайса?

Современные хозяйки бросают в домашнюю морозилку чуть ли не все: от зелени, ягод и фруктов до разного вида мяса и полуфабрикатов. При этом мало кто морочится над способом упаковки. Однако вакуумация – один из самых эффективных методов.

И еще Продолжение "Эйфории" и другие главные кинопремьеры: что посмотреть зрителям на OLL.TV в январе

Что такое вакуумация

Мясо, рыбу, овощи или другие продукты кладут в плотный пакет и удаляют из него максимальное количество воздуха с помощью вакууматора. Так не будут размножаться вредные микроорганизмы, и пища будет сохраняться дольше.

Но что делать, если под рукой нет специального устройства? Есть одна простая хитрость. Все, что вам нужно – пакет с замком zip-lock и глубокая посуда с водой.

Как упаковать продукты в вакуум без вакууматора

Положите продукт (кусок мяса, рыбы, сыр и т.д.) в пакет и закройте его почти до конца, но оставьте замок не задвинутым на пару сантиметров. Налейте в миску или кастрюлю обычную воду. Аккуратно опустите пакет в воду, которая будет удалять воздух так, что пакет плотно пристанет к пище. Пакет нужно окунуть практически полностью, оставив над его поверхностью только уголок, из которого будет выходить воздух. Когда весь воздух выйдет, закройте пакет полностью, извлеките из воды и протрите полотенцем. Теперь его можно отправлять в морозилку.

пакет с замком zip-lock можно использовать повторно. Для этого отмойте его хорошо и высушите.