Как улучшить осанку дома: 3 нехитрых упражнения, с которыми справится каждый

Похвастаться ровной спиной сегодня могут далеко не все, а неправильная осанка провоцирует и другие проблемы, кроме постоянной боли в спине и шее. Чтобы это исправить, достаточно делать несколько упражнений, а каких именно – смотрите дальше на Идее 24!

Работая над телом мечты, следует не ограничиваться только изнурительными тренировками в зале, а важно также не забывать и о легких упражнениях, помогающих улучшить осанку. Тем более что для них не нужно уделять много времени. А учитывая, что в сегодняшних реалиях многие работают удаленно, вы можете позаниматься несколько минут во время обеденного перерыва.

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Фитнесс-тренер Кирилл Торос подготовил три простых упражнения для ровной спины, с которыми вы точно справитесь. Попытайтесь выполнять этот комплекс хотя бы неделю и вы заметите результат.

3 упражнения для красивой осанки

Сядьте в позу лотоса у стены, прижав к ней голову плеча и спину. Широко поднимите руки над головой и водите ими вдоль стены. Делайте 12 повторений. Станьте на колено в положении выпада, а таз прижмите к стене. Старайтесь рукой нарисовать на стене воображаемый круг. Выполняйте 12 раз. Станьте снова в положении выпада, но на этот раз к стене прижмите таз и одну руку. Разворачивайте корпус, пытаясь другой рукой коснуться стены с другой стороны. Делайте 12 повторений.

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Сегодня без хитрых и сложных упражнений с этим справится каждый. Разработаем наш плечевой пояс, раскроем грудной отдел и приведем в тонус мышцы спины. Попробуй выполнять эти упражнения хотя бы неделю, и ты почувствуешь разницу! Во всем важна регулярность.