Как украсить низ новогодней елки: 7 интересных идей

15:05

До сих пор не установили традиционную елку? До Нового года остаются считанные дни, так что стоит поспешить. Наверное, каждый имеет собственное видение идеальной зеленой красавицы, поэтому украшает ее в соответствии со своими предпочтениями и стилем интерьера.