Как украсить низ новогодней елки: 7 интересных идей
Источник:24 канал
До сих пор не установили традиционную елку? До Нового года остаются считанные дни, так что стоит поспешить. Наверное, каждый имеет собственное видение идеальной зеленой красавицы, поэтому украшает ее в соответствии со своими предпочтениями и стилем интерьера.
Однако не стоит пренебрегать низом елки. Декор этого пространства является завершающим элементом нового новогоднего символа.
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Как украсить низ елки
1. Установить сказочную железную дорогу
Сказочная железная дорога вокруг елки / Фото Pinterest
2. Поставить на санки
Елка на санках / Фото Pinterest
3. Посадить в плетеную корзину
Плетеная корзина / Фото Pinterest
4. Обернуть белым вязаным пледом
Вязаный плед / Фото Pinterest
5. Поставить в деревянный ящик
Елка в ящике / Фото Pinterest
6. Упаковать подарки
Подарки под елкой / Фото Pinterest
7. Завернуть "в мешочек" и украсить лентой
Елка "в мешочке" / Фото Pinterest