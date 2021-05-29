Как украсить домашнюю выпечку: 10 идей в фото

Время от времени возникает желание прийти домой, закутаться в плед и насладиться горячим чаем с вкусной выпечкой, которую испек сам. Но приготовить десерт – это еще полдела, важно также оформить ее красиво.
Поэтому мы собрали для вас замечательные идеи, как быстро и легко добавить изюминку вашему пирогу. Вам точно понравится.
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Коробка конфет
В дело можно пустить любую коробку конфет. Как "клей" используйте глазурь или растопленный шоколад.
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Фрукты и ягоды
Для украшения тортов, пирогов и пирожных всегда подойдут фрукты и ягоды. Главное – красиво расставить.
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Декор из вишни
Вишенку можно использовать в качестве декора. Все так просто.
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Живые цветы
Цветы на торте могут быть не только из мастики, но и живыми. Но, не все подойдут. Ландыши, гортензия и белая лилия – токсичны. Розу, орхидеи и ромашки использовать нельзя.
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Сахарная пудра
Сахарная пудра и трафарет – это все, что нужно для создания этого воздушного декора. Трафарет можно вырезать из бумаги.
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Порошок какао
Положите трафарет на пирог или торт, с помощью сита посыпьте какао, аккуратно уберите. Все, готово.
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Фигуры из шоколада
Нужно: шоколад, пергаментную бумагу и фантазия. Шоколад – растопить и с помощью кондитерского шприца нарисовать им на пергаментной бумаге узоры. Затем охладить и снять рисунок с помощью ножа.
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Шоколадное драже
Конфеты M & M's, которые можно найти в любом магазине, отлично вписываются в декор любых кондитерских изделий.
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Миндальное печенье
Макаруны сами по себе вкусный десерт, но также могут быть использованы для декора. Пожалуй, самый простой способ превратить пирог или торт в произведение искусства.
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Рафаэлло
Кокосовая стружка и конфеты "Рафаэлло" могут превратить пирог в шедевр. Главное стружки – не жалеть.
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